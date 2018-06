Krainová v pátém měsíci: Divím se, že nepraskne váha

"Nikdy jsem neřešila co nejíst, protože jsem to vycvičila, ale samozřejmě jsem jídlo měla pod kontrolou. Teď ovšem všechny mé návyky vzaly za své. Jím tolik, až se divím, že pode mnou ještě nepraskla váha. Občas si řeknu, že se pokusím jíst zdravě, ale pak mi máma udělá kachnu a po ní si klidně dám pohár se šlehačkou," přiznává nekontrolované těhotenské chutě.

O svou postavu, která je vlastně jejím pracovním nástrojem, se ale nijak nebojí. Přirozenou štíhlost má v genech, navíc je sportovní nadšenec. "To jediné mi teď v těhotenství chybí, že nemůžu cvičit," říká.

Teď si Simona užívala pár letních dní u rodičů v Havířově. Jako tradičně odpočinek skloubila s prací - v nedaleké Ostravě slavnostně otevřela novou pobočku salonu Yes Visage, kterého je tváří. Na jeho úspěch si příznačně ke svému stavu připila sklenicí mléka. Právě i na metody salonu sází, až se bude po porodu dávat do formy. "Otestovala jsem si předem liposukci třetí generace a fakt funguje. Samozřejmě je k ní ale třeba dodržovat i určitou životosprávu. Zázračná pilulka na hubnutí neexistuje a tak i tahle metoda by nebyla bez dalšího úsilí tolik efektivní. Ale jako pomocník hubnutí je skvělá," upřesňuje.

Simona Krainová na otevření estetického studia v Ostravě

Na to, že bude maminkou, si Simona Krainová zatím pořád ještě zvyká. "Každý den se budím s překvapením, že se ve mě něco hýbe, že je ve mě život - je to zvláštní, ale krásný pocit," vyznává se. "Stále si s ním povídám a asi působím jako blázen, protože zrovna včera se mě táta ptal, s kým to mluvím a já mu se samozřejmostí odpověděla: No přeci se svým synem."

Že to bude kluk, ví Simona už nějaký pátek. Jestli ho ale pojmenuje Sebastian, jak původně uvedla, ještě není úplně jisté. Do Vánoc, kdy má termín porodu, prý ještě může změnit názor. Do té doby ovšem musí s přítelem Karlem Vágnerem hlavně dokončit bydlení v pražských Dejvicích.

Simona Krainová s partnerem Karlem Vágnerem

"Od Dary Rolins jsme koupili její půdní byt, který je hned vedle mého. Celé to vybouráme a architekt vymýšlí, aby i patrové bydlení bylo pro dítě bezpečné. Bude z toho velký byt, asi 240 m2, takže to bude takový domeček v centru Prahy," prozrazuje Simona. "Když už to osud tak zařídil a k mateřství mě popostrčil, jsem za to ráda. Nemůžu se dočkat, až svého syna uvidím a myslím, že se po jeho narození na něj budu tak deset hodin jen obdivně dívat," plánuje modelka.