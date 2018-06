Krainová v Karibiku: týden luxusu na lodi a tornádo před očima

Modelka vyrazila na netradiční, ale stále oblíbenější formu dovolené se svou sestrou Yvonnou. Ta slavila narozeniny a plavba luxusní lodí pětkrát větší než byl Titanic, byla dárkem od její o šest let mladší sestry. Ani Simona, ani Yvonna si ovšem nedovedly představit, co mohou na takové lodi zažít.

"Na lodi jsem trávila dovolenou už několikrát, ale tohle jsem v životě neviděla. Tahle loď na žádnou jachtu nemá, je nepředstavitelně velká. Když se v přístavu nedaleko Miami naloďujete, odbavujete se na terminálech snad větších než je ruzyňské letiště. A pak nastoupíte a přivítají vás kavárny, restaurace, bary, obchody, takže si připadáte jako na rušné obchodní třídě malého městečka. Se ségrou jsme brzo objevily i wellness a SPA centrum a posilovnu, kde jsme byly pečené vařené. I na dovolené totiž myslím na pohyb, to jídlo, které tady podávali formou all inclusive, bych si totiž jen nerada odepřela," líčí Krainová čerstvé zážitky z dovolené.

Kajutu měla samozřejmě společnou se sestrou a nejen to, i postel, byla totiž manželská. Holky se díky tomu vrátily tak trochu do dětských let a připomněly si společný pokoj a chvíle strávené povídáním v jedné posteli. Nezměnilo se ani to, že Simona vždycky mluvila ze spaní. "Mluví opravdu hodně a dost nahlas a vždycky mě tím vzbudí. Kdybych jí aspoň rozuměla, mohla bych se třeba něco dozvědět, ale bohužel nerozumím nikdy skoro nic," říká se smíchem Yvonna.

Během plavby, která byla předzahajovací a nechyběly na ní ani světové televizní štáby včetně českého Top Star Magazínu televize Prima, zažily sestry hezké počasí, takže se mohly slunit na palubě, koupat se v jednom z bazénů nebo relaxovat v některé z vířivek, ale také rozmary počasí a pravou bouřku, do které Perla oceánu v jednu chvíli vplula.

"Musím přiznat, že jsem se trochu bála, oceán vypadal děsivě. Kajutu jsme ale měly až ve čtrnáctém patře ze sedmnácti, takže jsme byly od hladiny hodně vysoko. Vlny ostatně na takhle velké lodi ani moc necítíte, snad jen v té bouřce bylo trochu znát, že plujeme. Co jsem ale v životě nezažila, bylo tornádo, které bylo zřetelně vidět přímo z našeho balkonu. A nevypadalo, že je zrovna daleko. Musím přiznat, že jsem měla chvíli opravdu strach a přemýšlela jsem, co by to s touhle obří lodí asi tak udělalo. Konstruktéři ale určitě pamatovali na všechno a já věřím, že jsme byli všichni v bezpečí," míní modelka.

Prohlédněte si největší loď na světě Oasis of the Seas, luxusní město na vlnách

Večery kupodivu Simona a Yvonna netrávily bujarými večírky, ale odpočinkem. "Já snad každou dovolenou prospím, projeví se tady vždycky ten můj spánkový deficit. Zatímco ségra už má vždycky obhlídnuté okolí a je po snídani, mně musí tahat z postele. Do půlnoci jsme ale vydržely pravidelně. Nechtěly jsme totiž přijít o program, který tady byl k vidění. Jednou třeba hrála skupina ABBA revival, jindy se hrál v divadle muzikál z Broadwaye a taky jsme obdivovaly výkony krasobruslařů z muzikálu na ledě. No a show artistů a akrobatů, která probíhala v největším bazénu lodi, byla nepřekonatelná. Skončila vodními fontánami se světelnou show. Fakt něco neuvěřitelného. Zážitků jsme si přivezly jako ze žádné jiné dovolené. A přitom byla snad ještě levnější než běžná dovolená."

Ani na lodi nepřestala Simona Krainová pracovat, v hlavě měla plánovaný křest svého velmi odvážného sexy kalendáře La femme Simona 2010. "Pokřtím ho 1. prosince v DC1 a pořád kolem toho něco zařizuji. Jsem ráda, že s rolí kmotra souhlasil Karel Roden a dorazí i přesto, že celý den natáčí, moc jsem o něj totiž stála. Do Vánoc ještě na pár dní odcestuji, čeká mě práce v zahraničí," uzavírá Krainová.