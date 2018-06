Krainová: Svatba bude ve třiceti!

Simona Krainová má před sebou důležitý rok. Už vloni na podzim se zmínila, že plánují s Bořkem Slezáčkem svatbu. Znají se přes rok, od chvíle, kdy ho přebrala o pět let mladší modelce Aleně Šeredové. Asi měsíc předtím se po šesti letech rozešla s francouzským přítelem Alexandrem Bougaultem.

"Chtěli bychom se vzít na jaře," nechala se slyšel modelka. "Svatba bude v Čechách. Psalo se, že to má být někde na Hluboké, ale to je nesmysl. Jsem pro volnou přírodu," řekla, ale víc prozradit za žádnou cenu nechce. "Chtěla bych, aby to byl den klidu, míru a lásky v kruhu nejbližších, a ne abych se musela dívat, jak můj táta mlátí fotografa flaškou po hlavě," tvrdí modelka, původem z Havířova. "Až se budu vdávat, doufám, že o tom veřejnost vědět nebude," přeje si filmová partnerka Lukáše Vaculíka z Kamaráda do deště II a kráska z Policejní akademie.

V březnu se má Krainová podílet na pražských dnech módy, na které mají přijet topmodelky jako Kate Mossová, Carmen Electra či Češka Karolina Kurková. "Nabídli mi, že mohu být v porotě mezinárodní soutěže Look Model Search, nebo natáčení do mého pořadu Sauna - Někdo to rád horké na Primě. Ráda se zúčastním, ale zatím jsem spíš skeptická. Mám zkušenost, že velké plány skončí nakonec velmi často fiaskem."