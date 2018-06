Krainová si hrála s kladívkem. Vano se vyšplhal na sto tisíc

Do dražby věnoval jedno své dílo i známý fotograf Robert Vano, jehož fotografie se vydražila za rovných sto tisíc korun!



Krainová má radši "rytiny"

Také Simona Krainová se zapojila do dražební horečky, chopila se aukčího kladívka a začala celou aukci řídit. Dokonce zakoupila jeden obrázek. Sama se však radši drží svého módního byznysu a do malování se moc nepouští.

„Na rozdíl od mé sestry umím nakreslit jenom zebru. Dokonce i ve škole jsem si při hodinách nemalovala, ale spíše jsem ryla kružítkem do lavice,“ směje se dnes Krainová.

Zelenková zablokovala společnou toaletu

Zpěvačka Jitka Zelenková si jako správná profesionálka stihla před svým vystoupením ještě odskočit. Ovšem mělo to jeden háček, toalety v galerii jsou totiž společné.

„Teď sem nikdo nechoďte, hned jsem venku,“ vzkázala razantně dalším zájemcům o onu místnost nekompromisně zamkla. Potom zazpívala tři písně a uvedla přítomné do dražební nálady.