Krainová se v Praze jen otočila a míří do Londýna

8:10 , aktualizováno 8:10

Jen co se Simona Krainová vrátila z dovolené v Řecku, kde trávila čtrnáctidenní dovolenou se svou sestrou Yvonnou, už zase balí kufry. Tentokrát letí do Londýna. V době, kdy doznívá konec vztahu s Jiřím Hudlerem, se to topmodelce hodí.