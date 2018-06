Krainová se svlékla do plavek. Kvůli návrháři Laffitovi

"Byla jsem oblečená nejmíň ze všech dívek a samozřejmě mne těšilo, že jsem měla úspěch. Po přehlídce za mnou přišlo hodně lidí a obzvláště žen a nešetřili lichotkami. A když mě pochválí žena, pohladí mě to na duši o to víc, cítím totiž, že je to upřímné," říká modelka.

Krainová rozhodně získala největší aplaus, a to se postavila na molo vedle dokonalé Ivy Kubelkové, Diany Kobzanové či Kateřiny Průšové. Do plavek se mohla svléknout bez obav, leckterá o dvacet let mladší dívka by jí mohla tělo bez celulitidy závidět.

Simona také nic nenechává náhodě a chodí pravidelně do posilovny a zdravě jí. "Aspoň vím, že ta dřina stojí za to," směje se.

Přehlídku slavného návrháře kubánského původu v plánu původně neměla, Osmany Laffita ji ovšem přemluvil. Alespoň se při té příležitosti vyřešily jejich spory.

"Dlouho jsme se spolu nebavili, byli jsme na sebe navzájem naštvaní. Osmany mi volal někdy před měsícem a teprve jsme si všechno vyříkali. Pochopili jsme, že za nesmyslnými pomluvami stojí jedna choromyslná žena, která se vydávala za jeho manažerku. Měla ze mne nějaký komplex a chtěla vypadat jako já a tak si vymýšlela, že mě Osmany už na přehlídky nechce, protože jsem tlustá a drahá. Já to samozřejmě nějak komentovala a tyhle zbytečné problémy byly na světě. Jsem ráda, že je vše zase při starém, vždyť se spolu známe už dvacet let a vždycky jsme se měli moc rádi. Osmany mě navíc uměl ocenit, na honoráři jsme se pokaždé domluvili," líčí Krainová.

Simona Krainová a Osmany Laffita

Osmany Laffita, který v Yacht klubu pod pražským Libeňským mostem představil novou kolekci na jaro a léto 2010, pěl na Simonu jen samou chválu. "Simona je prototyp krásné sexy ženy a takové já mám rád a rád pro ně šiju. Je to moje múza," nechal se slyšet Laffita.