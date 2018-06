Krainová se rozešla s Hudlerem, hokejista zaháněl žal s prostitutkami

Šestatřicetiletá modelka se ale k rozchodu odmítla vyjadřovat s přáním, aby jí všichni dali pokoj. "Nikdo nezná pravdu a já to nebudu komentovat," napsala Krainová v esemesce pro Revue iDNES.cz

Deník Blesk navíc vypátral dvě prostitutky, které měly údajně začátkem srpna strávit s Hudlerem noc. "Vyprávěl nám, jak se den předtím rozešel s Krainovou. Ona už chce dítě a on se na to necítí. Prý je mladý a chce si ještě užívat," prozradila Blesku jedna z prostitutek, která se s Hudlerem potkala v pražském baru, kam vyrazil se svými kamarády.

"Hodně se u toho stolu pilo, hlavně šampaňské. Pak Jirka rozhodl, že půjdeme, a zaplatil si nejdražší pokoj v hotelu s vířivkou. Ten ho na hodinu za nás dvě stál jedenáct tisíc korun. Přesto ještě na pokoj objednal dvě lahve šampaňského," uvedla druhá prostitutka.

Ostře sledovaný pár přitom ještě na začátku léta na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech působil naprosto zamilovaně. Krainovou dokonce nezajímal ani hollywoodský herec Antonio Banderas, a to z jednoho prostého důvodu - v lázeňském městě si užívala svého hokejisty Jiřího Hudlera. "Jirka má dovolenou, a tak můžeme být konečně delší čas spolu," řekla iDNES.cz Krainová. Na konci července pak trávili dovolenou na jachtě v Itálii, kde Hudler sbíral síly před nástupem do moskevského Dynama, kde právě začíná trénovat. - čtěte Krainová a Hudler odpočívali na jachtě s politiky z ODS

Podle manažera Krainové Saši Jana je ale rozchod definitivní. "Mohu potvrdit, že k rozchodu skutečně došlo už dříve," prozradil iDNES.cz Jano. "Simona zvažovala, jestli má s Jirkou odejít do Moskvy, ale události posledních dní potvrdily, že rozchod je definitivní, Simona je v tomto hodně kategorická," okomentoval také Hudlerovu noc s prostitutkami Jano.

Zda ale byla hlavním důvodem rozchodu touha Krainové po dětech, na které Hudler ještě nebyl připravený, není jisté. "Jirka se tomu úplně nebránil, ani na to nespěchal, ale nenašel odvahu říct jí to do očí. Simona vlastně čekala na nějaké vyjádření, které by ji ujistilo, že má do Moskvy s ním odejít, ale nestalo se. V posledních esemeskách jí sice Jirka píše, že je ženou jeho života, ale to úplně nestačí," dodal Jano na závěr.