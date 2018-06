Krainová: Prý mi sluší i pytel...

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Simoně Krainové móda jde a aby ne, má ji ve jménu své profese. Na akci šperkařské firmy, jíž propůjčila svojí tvář, ale trošku šlápla vedle. Lesklé materiály a barvy s patinou diska a osmdesátek se sice průběžně vrací, ale střih typu pytel přepásaný šňůrkou snad comeback neoslaví. Alespoň se modelka pěkně sladila, odškrtnout si můžeme výraznou zelenou pro šaty, oči i kabelku a zlatou pro sandálky, prodloužené lokny a šperky.

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Liběna Hlinková dokazuje, že trend jménem šortky si nemusejí uzurpovat pouze dvacetileté slečny. Na vyhlášení hokejisty sezóny si paní Liběna vyšla v nepřehlédnutelném bílém kostýmu se zkrácenými rukávy, který jí moc sluší. Perfektní vzhled doladila jednoduchým jarním účesem a doplňky v kontrastní černé.

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Linda Finková do společnosti zřejmě zabloudila cestou z ... odkud vlastně? Tenhle obleček na první pohled vypadá dost děsivě, pokud si ale odmyslíme ten absurdní pásek, zas taková katastrofa by to nebyla. Vyšel by nám docela pohodlný víkendový outfit. Linda nám alespoň připomněla pravidlo, že pokud si nejsme jisti našimi kombinačními schopnostmi, je lepší se držet zásady jednoho stylu.

KOMU TO NEJVÍC SLUŠÍ?

HLASUJTE ZDE!