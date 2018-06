Krainová odchytává budoucí modelky na ulici, v kráse vítězí Češky

Simona Krainová je tváří soutěže již několik let a z pozice odborné poradkyně nechybí na právě probíhajících castinzích ani letos. Úkol je předem jasný: najít v Česku či na Slovensku novou superstar modelingového průmyslu.

"Hezké holky se stále rodí, což je základ. Máme zatím za sebou castingy na Slovensku, teď objíždíme Česko a musím říct, že zatím lehce, alespoň dle mého názoru, vítězí Češky," řekla iDNES.cz Krainová, jež na výběrových setkáních uplatňuje nejen svůj moderátorský talent, ale i onen potřebný cit najít tu pravou.

Simona Krainová hledá budoucí modelky

"Není to vždycky jednoduché a ani to není o tom, že by větší města měla převahu. Často se stane, že mezi pár desítkami holek najdeme čtyři semifinalistky, zatímco mezi stovkou žádnou. Obecně ale platí, že ty skutečně hezké holky do podobných soutěží nejdou, protože jim chybí odvaha. Někdy je odchytáváme na ulici," přiznává modelka, která svou kariéru nastartovala po revoluci.

V rámci Schwarzkopf Elite Model Look čeká Simonu Krainovou ještě devět zastávek po České republice. Po druhém castingu v Praze se podívá do Karlových Varů, Kolína, Plzně, Liberce, Českých Budějovic, Jihlavy, Mladé Boleslavi a Pardubic.

Skloubit pracovní povinností s výchovou malého Maxe není zatím žádný problém, jelikož má k ruce i starostlivou chůvu.

"Zatím se všechno zvládá. Pochopitelně bych raději využila služeb rodiny, ale mají to do Prahy daleko. Obecně si ale myslím, že práci a péči o dítě lze bez problémů zvládnout, a maminky, které s tím mají zkušenost, jistě vědí o čem mluvím. Zrovna jsem se potkala se sestrou Evy Herzigové, která líčila, jak Eva pracuje i s dvěma dětmi. Proč bych to nezvládla já s jedním," uzavírá rodačka z Havířova Simona Krainová.