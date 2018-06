Krainová oblékla lišky, norky i vlka

FOTOGRAFIE ZDE

Každý kus z nové kolekce haute couture je důmyslně a precizně ušit z nejpřepychovějšího materiálu, pravé kožešiny nevyjímaje.

"Je to to nejlepší, co jsem až dosud udělal," uvedl návrhář na adresu své nové kolekce s příznačným názvem "Skandální", který je ve světě považován za jednoho z tvůrců udávajících nové módní trendy.

Kolik je ale v malém Česku multimilionářek, které by se ve stotisícových modelech nebály vyjít do společnosti? Málo. A tak se Laffita orientuje hlavně na ruský a ukrajinských trh.

"Teď upínáme síly nově na Spojené státy," svěřil se návrhář, jehož modely jsou ušity z přírodního hedvábí, brokátů, sametu a hojně zdobeny kožešinami z bílého i černého norka, sobola, mývala, bílé stříbrné lišky či tibetského vlka.

"Trh si žádá pravé kožešiny, které jsou opět v módě" tvrdí Laffita a ochránců zvířat se nebojí. "Kdybych se bál, nedělal bych to," jde návrhář na trh doslova i se svou kůží. Jeho nová kolekce opravdu šokuje luxusem a také odvahou přiznat se k němu, což je na české poměry věc nevídaná.

Nic pravého nemám

Hvězdou módního mola na terase pražského Veletržního paláce, kde se přehlídka konala, byla Simona Krainová. Zkušená modelka dokázala vznešeně prodat i nejrafinovanější kreace, včetně doopravdy skandálního závěrečného svatebního modelu. Jeho sukni totiž zdobilo hned několik kožešin z bílé stříbrné lišky.

"Nejsem zrovna nadšená, když musím předvádět pravé kožešiny, ale je to moje práce. Kdybych to odmítala, nejspíš bych jí moc neměla, protože s kůží a s kožešinou pracuje většina návrhářů," svěřila se Krainová. Raději by prý předváděla kožichy umělé a ani doma nic pravého nemá a mít nechce.

"Pro Osmanyho ale dělám moc ráda. Jeho přehlídky jsou vždycky dobře připravená velká show. Před patnácti lety mě učil chodit na vysokých podpadcích, to ještě když dělal v agentuře Czechoslovak Models," vzpomněla modelka na začátky spolupráce.

Mezi diváky Krainové uznale tleskal manžel Bořek Slezáček, ale také Stanislav Gross s manželkou. Šárka Grossová je totiž už léta Laffitovou stálou zákaznicí. Na přehlídku přišla v kostýmku s růžovou minisukní z návrhářovy letní kolekce.

Tradičně nechyběla Světlana Nálepková. Její dcera Josefína tentokrát neseděla vedle ní, ale spolu s Terezou Vondrkovou (Laffita Face), Vladou Litovčenko (Miss Ukrajina), Martinou Poulíčkovou či Světlanou Šáchovou (Barbie ze SuperStar) předváděla na mole. Mezi Laffitovy prominentní klienty patří ještě Dagmar Havlová. "Nemohla přijít, protože je právě v Polsku," vysvětlil návrhář.