Krainová o špatných vlastnostech Hudlera: Solí a kouše si nehty

Simona Krainová

modelka, partnerka Jiřího Hudlera

Co na Jirkovi oceňuju

Je pracovitý a taky absolutně nekonfliktní. Nejsem zvyklá mít vedle sebe někoho, kdo se nikdy nerozčílí. Ale má i špatné vlastnosti. Třeba strašně solí a taky si kouše nehty...

Čím si mě získal

Věděl, co chce, a šel si za tím. Byl drzý, sebevědomý, měl obrovský smysl pro humor. Ale já stejně do poslední chvíle nevěřila, že by nám to mohlo fungovat.

Co nám říkali na začátku vztahu

Spousta lidí mě - aniž by Jirku znali - od toho odrazovala. Říkali, že jsem blázen, že je mezi námi velký věkový rozdíl. Teď nás ti samí lidé plácají po zádech a říkají, že je skvělé, že jsme spolu vydrželi.

Co vidí modelky na sportovcích

Pohybuju se v prostředí, kde mám daleko větší šanci potkat nějakého vrcholového sportovce než kluka z kanceláře. Sportovci chápou publicitu a humbuk, který kolem téhle práce je. Nedokážu si představit, že bych byla s chlapem, který tohle nezažil, musel by se přizpůsobovat a byl vyplašený.

Jak moc rozumím hokeji

Asi jako každá normální ženská.

Kolik dal Jirka v sezoně gólů

Kolik jich dal, no vidíte... Už jich dal tolik, že jsem to v play-off přestala počítat.

Čeho jsem chtěla dosáhnout

Cestovat, poznat barevnost světa, ne tu šeď komunismu, ve které jsem vyrůstala. K cestování jsem se chtěla dostat za každou cenu a jediná možnost, která se mi tehdy naskytla, byl modeling.

Kolik času trávím v letadle

Někdo jezdí do práce tramvají, já létám letadlem. Cesta do Detroitu mi přijde jako dvě zastávky autobusem.

Jaká bude moje budoucnost

Momentálně chci být s Jirkou, ale člověk nemůže nikdy předbíhat. Když vám řeknu, že plánujeme rodinu a tři děti, tak to všechno může být úplně jinak. Ale teď jsme šťastní a nenecháme si to od nikoho kazit.

Jiří Hudler

hokejista, partner Simony Krainové

Co o mně říkali na začátku kariéry

Je malý, nemůže hrát v NHL, nemůže být hlavní postavou v ničem. Odmalička jsem musel dokazovat, že to tak není. Ale nechci teď být zapšklý vůči lidem, kteří mi nevěřili.

Kdybych mohl mít Stanley Cup doma, kam bych ho dal

Zavřel bych ho do sejfu nebo schoval do sklepa. Touží po něm docela dost lidí.

Kolik Čechů ho přede mnou získalo

Devatenáct, to si pamatuju. Jsem ve skupině, kde je třeba Jágr, kterého jsem miloval, když jsem byl malý. A být dvacátý je krásné, všichni si pamatují prvního, desátého a dvacátého.

Co je pro mě důležitější než sport

Rodina a zdraví všech blízkých. Vím, že se to pořád opakuje, ale tak to prostě je. Získat Stanley Cup je nádherná věc, ale určitě se v mém životě stanou věci, které to překonají.

Kdy jsem poprvé viděl Simonu

Ve filmu Byl jednou jeden polda. Jak sundala policajtskou čepici a hodila tou hřívou. Koukali jsme na to s kamarády a měli u toho otevřený huby. Všichni u toho slintali, jenom já zůstal v klidu.

Čím jsem si ji získal

Nebudeme si nic namlouvat, málokdo má ty koule oslovit Simonu Krainovou. Vždycky se mi líbila, ale to neznamenalo, že bych s ní chtěl být rok, pět, dvacet let. Párkrát jsme se viděli a bylo to příjemné od prvního okamžiku.

Co vidí sportovci na modelkách

Krásná ženská, která má úspěch, a sportovec, který má úspěch. Takoví lidé si dobře rozumí. Simona ale není zoufalá ženská, která by hledala nějakého frajera jenom proto, že hraje hokej. Ta vždycky bude hledat především to, co je pro ni nejlepší.

Co máme společného

My jsme oba stejní, to je na tom to nejkrásnější. Simoně je čtyřiatřicet, mně čtyřiadvacet, ale rozumíme si, ať je ráno, večer, pořád. Smějeme se skoro čtyřiadvacet hodin denně. A když se nesmějeme a Simona se chce hádat, tak se směju aspoň já.

Kdo nejvíc řešil náš vztah

Nejvíc naše okolí. Mysleli si, že ten rok, co jsme spolu, bude naše cílová stanice.