Krainová nosí místo šperku mobil

Kromě Krainové prý stejný telefon v celé republice nikdo nemá.

"Simonu Krainovou jsme si zvolili především proto, že je pro nás představitelkou opravdové ženské elegance a krásy. Věříme, že právě ona bude nejlépe prezentovat exkluzivitu tohoto telefonu," uvedl Roman Vaňko, marketingový manažer společnosti Siemens.

Bez mobilního telefonu by se už modelka neobešla. Nejvíc peněz protelefonuje ze zahraničí. "Největší část mých telefonních účtů tvoří roaming," tvrdí modelka. Za užitečné považuje také šanci přispívat na různé dobročinné účely prostřednictvím esemes zpráv.

"Spousta lidí je u televize zasažena zpravodajstvím, ale než se dostanou do banky nebo na poštu tak už to tak žhavé není. Možná by ale bylo dobré zveřejnit kolik z těch peněz zůstane operátorům," uvažuje Krainová. Otázce, zda sama přispěla na pomoc Asii postižené vlnami tsunami, se ale vyhnula. "Nebudu si dělat slávu na cizím neštěstí."

Zůstaneme v Evropě

Na zimní dovolenou se Krainová s manželem Bořkem Slezáčkem chystala původně právě do Thajska. "Na jednu stranu není fajn, když přijdou o peníze z turistiky, ale mně by bylo docela blbý se tam válet, když vím, jak těžké to maj lidi kousek dál. A tak zůstaneme v Evropě a pojedeme na lyže do Itálie. A možná i někam za sluncem. Já teď ale stejně letím fotit na Miami, takže si slunce užiju," řekla iDNES modelka a moderátorka, jež také jedná s televizí Prima o novém projektu.

"Projekt řeší moje manažerka, ale mám pocit že nemá cenu dělat něco za každou cenu. Není to ani tak otázka námětu pořadu, ale spíš rozpočtu a tím nemyslím můj honorář. Jde o to, aby to nebyla produkce, která dělá všechno za kačku," vysvětlila Krainová.