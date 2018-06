Krainová: Nejhorší byl Lukáš Pollert

"A tak jsem ráda, že jsem měla vedle sebe manžela, který mi byl velkou psychickou oporou," dodala.



Simona v každém případě preferuje televizi. "Přímý kontakt s publikem je nenahraditelný, ten v televizi nemám. Když lidi tleskají, tak je to úžasné. Znám ten pocit z přehlídek a upřímně říkám, že jsem je měla moc ráda právě pro kontakt s obecenstvem. Ale tam jsem se jen usmívala a kroutila zadkem. Při živém moderování si musí člověk pamatovat spoustu věcí, a když něco řekne blbě, už to nikdy nevrátí," popsala své pocity modelka - moderátorka.



Za nejhorší setkání v televizním pořadu považuje návštěvu kanoisty Lukáše Pollerta. "Musím říci, že mě nemile překvapil, protože jsem s ním před časem dělala rozhovor pro jeden časopis a byl velmi milý. Najednou v televizi nastala proměna. Dával mi to takříkajíc sežrat, prostě honil si ego. Na druhé straně mě kladně překvapil Michael Kocáb, z kterého jsem měla předem velký strach," prozradila Simona.



Pořad Někdo to rád horké bude pokračovat i po prázdninách, ale s určitými změnami. "Chci více točit reportáže, což mě ohromně baví. Mám spoustu nápadů i námětů. Začali jsme například jezdit k lidem domů, povídáme si o jejich šatníku…nakouknu, vidím tam různé zajímavé věci, a více si všechno užiju. Ve studiu jsou celebrity hodně strojené a v křeči, mnozí se bojí, že řeknou něco špatně. Když jsou v domácím prostředí, tak se naprosto uvolní," uvedla Simona Krainová.

