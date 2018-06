Krainová nafotí další kalendář. Možná poslední před mateřstvím

Dohady o něm ovšem vyvolává stále větší, čerstvě totiž prozradila, že se chystá na konci srpna natočit film, kde by si měla zahrát sama sebe. V té době už by ale měla být v pokročilém stadiu těhotenství. Že by režisér potřeboval do celovečerního filmu těhotnou modelku?

"Já dovedu kolem své osoby udělat rušno, co? Když už, tak už," říká se smíchem kráska a nedělá tak ve věci vůbec jasno. "O filmu nechci příliš mluvit, dokud nebudu mít v ruce smlouvu. Ta se zatím nesepisovala, protože ještě není vybrané celé herecké obsazení. Zatím třeba vím, že tam bude hrát Karel Roden, který křtil můj loňský kalendář. Se mnou do filmu počítají, napsali dokonce roli mně na tělo, tak uvidíme, jestli to dopadne."

V každém případě si modelka v nejbližších dnech naordinovala odpočinek a několik dovolených. V neděli sice plánovala návštěvu koncertu Black Eyed Peas, ale musí nakonec odjet na Slovensko, kde bude nacvičovat choreografii na finále soutěže Let´s dance. Pak si sbalí kufry a spolu se sestrou Yvonnou vyrazí na deset dní na Mauricius. Pár dní po návratu vyrazí za přáteli do Los Angeles.

"Od 3. ledna jsem neměla volno a tak si ho teď udělám. Jsem ale tak unavená, že se mi ani nechce balit. Se ségrou se moc těším, naše dovolené jsou vždycky velká pohoda a jezdíme spolu pravidelně. V L.A. mě zase čekají moje české kamarádky, které tam žijí. Navíc tohle město miluju, lehnu si na pláž a budu odpočívat. Karel se mnou bohužel momentálně nikam jet nemůže, má tady hodně práce a dost důležité. Bude mi chybět, v životě jsem nezažila nikoho, kdo by se ke mně tak hezky choval," uvádí modelka.

Spolu s přítelem se alespoň zúčastnila slavnostního otevření unikátního

lifestylového projektu - školy vaření. Sama má k jídlu a všem věcem, které se kuchyně týkají, velmi pozitivní vztah a tak tenhle nápad, který zná ze zahraničí, uvítala.

"Je to úžasné, venku to takhle funguje už dlouho a mně se to hrozně líbí. Pro mě osobně jako pro člověka, který je hodně zaměstnaný a nemá třeba čas si opisovat nebo shánět recepty, je to jediný způsob, jak se naučit vařit. Jít do školy vaření s kamarádkou a vyzkoušet si to, je nejideálnější," míní Krainová.

Kromě ní se přišli na slavnostní otevření podívat například vzácní hosté ze Slovenska, Zdena Studénková a Juraj Kukura. Nechyběl samozřejmě ani "Ital v kuchyni" Emanuel Ridi.