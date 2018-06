Krainová má natržené vazy, její účast v Let´s dance je ohrožena

Krainová byla hned v pondělí na rentgenu ve slovenské nemocnici, kde přišli na to, že má natržené vazy v kotníku. "Není to vinou nějakého špatného šlápnutí, nebo úrazu, je to jednoduše z přetížení. Ta soutěž je opravdu náročná, ani jsem si nemyslela, že tak moc," říká Simona.

Namísto toho, aby dbala rad lékařů a ležela s nohama nahoře, začala opět trénovat. Ne nadarmo se o ní říká, že je velká bojovnice a jen tak něco nevzdává. "Dala jsem si oddych jen jeden den, další den večer už jsem zase trénovala. S Erikem jsme projížděli alespoň choreografii tanga, které nás v dalším kole čeká. Je to naštěstí jeden z těch klidnějších tanců, mohla bych to zvládnout."

Lékař ji nadopoval léky proti bolesti, ale zároveň ji varoval, že může skončit s ortézou. "Jestli se to zhorší, musím na tancování zapomenout, já ale pevně doufám, že to ustojím," přeje si modelka. V soutěži bude pokračovat s bolavou nohou i vědomím, že tady nedostane rozhodně nic zadarmo. Tím spíš, že se musí spolehnout na přízeň slovenského publika, které, jak bylo vidno z rozstřelu, do něhož se dostala spolu s dalším zástupcem Česka, hercem Markem Vašutem, víc fandí svým hvězdám. Sama byla překvapena, že se Češi nemohou do hlasování zapojit a nemají tak šanci ji v soutěži podpořit.



"Vůbec jsem to netušila, mrzí mne to, ale co se s tím dá dělat," uvádí s povzdechem Krainová. Musí tak věřit, že její taneční umění či krásný úsměv okouzlí Slováky alespoň tak, jak se jí to povedlo u jejího přítele Karla Vágnera. Ten je ostatně jedním z těch, kdo jí v soutěži velmi fandí, samozřejmě stejně jako rodina a přátelé.

"Kája mi fandí každou neděli, jezdí do Bratislavy se mnou. Máme teď na sebe málo času, což je na té soutěži jediné mínus. Bez jeho podpory a teď i opory, kterou mi poskytuje s tou bolavou nohou, bych se sotva obešla. Teď ji budu potřebovat o to víc, mám už kvůli zranění skluz v trénování a budu v jisté nevýhodě. No, uvidíme v neděli, jak všechno dopadne. Každopádně budu tancovat, jak nejlíp budu umět," uzavírá Krainová.