Krainová: Klidně mi namalujte fousy

Simona Krainová doma v Havířově. Simona Krainová doma v Havířově. Simona Krainová Modelka Simona Krainová stála před objektivem Jadrana Šetlíka. (19. 3. 2001) Simona Krainová představila svůj kalendář s erotickými fotografiemi.

Simonin honorář byl podle majitele autocentra Toyota Pavla Duby, jehož firmu kalendář reprezentuje, prý symbolický - v řádu několika set tisíc korun. Oproti běžným modelingovým zakázkám v zahraničí je to obnos takřka zanedbatelný. Pro peníze se rozhodně nesvlékla. Už proto, že předtím jí za nahé fotky nabízeli jinímnohem víc, dodal.Kalendář se měl při křtu původně flambovat, ale jak řekla šéfredaktorka českého Playboye Bára Nesvadbová, vzhledem k protipožárním předpisům se nakonec uchýlili k tradičnímu polití sektem. Nechyběl u toho např. ministr kultury Pavel Dostál či manžel Báry Nesvadbové, ministr Karel Březina.Osmadvacetiletá Krainová, která se už jedenáct let toulá po světě, žije v Paříži, ale v Praze si upravuje půdní byt. Nikdy netajila, že s nahými fotkami nemá problémy. Dělá však rozdíl mezi erotikou a vulgárností. Jako herečka se objevila v pěti snímcích režiséra Jaroslava Soukupa ze série Kamarád do deště a Byl jednou jeden polda.