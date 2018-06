Krainová hlásí návrat k modelingu! V Americe

První zakázky na sebe jistě nenechají dlouho čekat. Modelka se představila v Los Angeles filmovým producentům a v New Yorku nafotila sérii fotografií s věhlasným fotografem Antoanem Verglasem, který fotí jen známé hollywoodské star či přehlídky typu Victoria Secret."Oprašuju tak trochu Ameriku, mívala jsem tam spousty zakázek, jen jsem vždycky byla líná za oceán letět. Sice se mi už nechtělo, plánovala jsem s kariérou modelky švihnout, ale můj manažer Saša Jány tak naléhal a dlouho mě přemlouval, že jsem se sbalila a odjela. Sice jsem si myslela, že si koupím byt a budu v klidu, ale vypadá to, že klid mít ještě nějaký čas nebudu, když mám ve čtyřiatřiceti zakázky v New Yorku," říká s úsměvem Krainová.Svého rozhodnutí nelituje. "Prospělo mi to, jsem spokojenější. Vyčistila jsem si dobře hlavu, v Americe jste trošku dál od lidí. A pak, člověk někdy musí udělat v životě další krok. Mě tenhle krok jakoby znovu nastartoval."Modelka teď bude v Americe víc než doma. První práce ji tam čeká již v polovině srpna, září tam možná stráví celé. "Ještě uvidím, jak to bude. V každém případě tam budu trávit víc času než v Evropě. Do Vánoc budu v Americe určitě," plánuje. A jestli tím nebude trpět vztah s přítelem Alpem, jehož domov je v Turecku? "To nebudu komentovat, o soukromí jsem se od jisté doby přestala bavit a mám klid."Hlavní důvod nenadálého zvratu jejího dosavadního života podnikatelky je prý v její touze po cestování. "Jsem taková povaha, že potřebuju občas sbalit kufr a odjet, Praha je mi v určitých věcech těsná. Dovedu být sice taky patriot a jsem ráda doma, ale když jsem tady dlouho, začnu se nudit. Cestovat potřebuju, vždycky jsem byla kočovník, dává mi to do života energii a náboj. Už u toho asi zůstanu, potkala jsem zase spoustu nových lidí a je to fajn," tvrdí Krainová.Závazky, které má v Česku, ale splní. Například dostojí plnění smlouvy se společností Klenoty Aurum, jejíž je tváří. Zrovna o víkendu pro ni nafotila exkluzivní katalog diamantových šperků kolekce podzim-zima 2007. A studio Visage Factory, které před rokem založila s kamarádkou Džamilou Novákovou? To je už prý natolik zaběhnuté, že není nutné, aby v něm trávila tolik času.