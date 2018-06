Krainová chce prsten za milion. Milenec Hudler musí šetřit

Prsten, jenž vznikl spolu s ostatními šperky vzácné kolekce v dílnách nejlepších německých a izraelských návrhářů podle přání zákaznic klenotnické firmy, musela ovšem Simona po prezentaci v prezidentském apartmá pražského hotelu Boscolo Carlo IV. vrátit.

Dělala to jen nerada, bylo vidět, že se do něj na první pohled zamilovala. Možná jí ho brzy koupí její nový milenec, hokejista NHL Jiří Hudler. Pro začátek má alespoň na co šetřit.

Tají rozchod i nový vztah

S teprve třiadvacetiletým hokejistou chodí čtyřiatřicetiletá Krainová už několik týdnů. O vztahu nemluví stejně jako o rozchodu s Turkem Alpem Ozscanem. "O svém soukromí se nehodlám bavit, poučila jsem se z minulosti," vysvětluje důvod svého mlčení Krainová. Schůzky v pražském k.u. baru doplněné vášnivými polibky, které vidělo už několik svědků, mluví ale za ni.

Mladý hokejista, který je o pár centimetrů menší než Krainová, je zřejmě vysazen na modelky. Po svém boku měl už Agátu Hanychovou nebo Sandru Vídeňskou. Nedá se mu upřít, že teď sáhl po té nejúspěšnější. Simona, která právě odletěla do Ameriky, okouzlila totiž doslova všechny agentury v New Yorku. Dostala se do užšího výběru na focení nové kolekce luxusního prádla Victoria Secret a o dalších kampaních se podle slov jejího manažera Sáši Jányho z agentury Elite Model Look jedná.