Krainová a Sokolová ukázaly sexy postavy ve spodním prádle

Hvězdou večer se však stala Krainová. Stačilo jí projít se pětkrát po mole ve spodním prádle a pokaždé sklidila největší potlesk. "Hodně cvičím, mým tajným tipem je přístroj power plate a taky pravidelně chodím na lymfatické masáže," prozradila svůj recept na krásu Simona.



Simona Krainová předvedla svou krásnou postavu

Kdysi prý mohla sníst téměř cokoliv, ale dnes už si musí na stravu dávat pozor. "Se svojí postavou jsem spokojená. Akorát mě to teď stojí o něco víc námahy," přiznala modelka, která zůstává v Česku až do 13. prosince. Pak odlétá za svým přítelem Jiřím Hudlerem do USA.



I Kateřina Sokolová nemá s předváděním spodního prádla problém

Kateřina Sokolová rovněž sklidila díky svým křivkám potlesk. I ona se však musí hlídat. Ještě před pár měsíci měla totiž problém s celulitidou a musela docházet na ozdravnou kúru pomocí LPG systems. Vyplatilo se jí to a tak může bez uzardění ukázat ve spodním prádle své výstavní pozadí.