Krainová a Rolincová se zapotí v Sauně

Dara Rolins a Simona Krainová si nedávno vybíraly koberce. Nikoli ovšem do svého bytu, ale do studia televize Prima, kde budou od pátku moderovat pravidelný pořad Sauna - Někdo to rád horké.„Jsme moc rády, že nám Prima dala možnost ovlivňovat věci, které se pořadu týkají,“ pochvaluje si Dara Rolins, pro niž je - stejně jako pro Krainovou - role moderátorky na televizní obrazovce premiérou.„Vždycky jsem stála na druhé straně břehu,“ říká Rolins. „Většinou už po prvních slovech rozhovoru vytuším, na co se bude novinář ptát. Je těžké narazit na někoho, kdo mne po pár větách neunudí. Teď jsem se ale sama na moderátorské straně pěkně zapotila. A asi ještě zapotím. Je to prostě zkouška ohněm.“Krainová a Rolins si proto chtějí zvát lidi, ke kterým mají jasný vztah - pozitivní nebo negativní. Jen takoví jsou - podle nich - zajímaví pro ně i pro diváky.„My prostě nejsme profesionálky, a jen stěží můžeme něco nového v moderování objevit. Chtěly bychom však osvěžit přístupem k výběru hostů i jejich zpovídání,“ doplňuje Rolins. Posuďte sami: do úvodního dílu nazvaného Slavní a bulvár si autorky pořadu pozvaly Báru Basikovou, Blanku Matragi a Martinu