Kradeš děti, naše ti nedáme, vzkázali Madonně v Malawi

Padesátiletá zpěvačka, která se loni rozvedla s britským režisérem Guyem Ritchiem, se již déle než rok snaží přesvědčit malawské úřady, aby jí povolily adopci čtyřleté Mercy James. V Malawi již Madonna adoptovala polovičního sirotka Davida Bandu, kterému jsou nyní tři roky.

Jedenašedesátiletá Lucy Chekechiwaová podle britského listu The Daily Telegraph prohlásila, že udělá vše, aby adopci své vnučky zabránila. Se sirotčincem, v níž malá Mercy James žije, se prý dohodla, že by si mohla vzít dívku do péče, až dosáhne věku šesti let.

"Když jsem za ní byla před měsícem, řekli mi, že chtějí Mercy zajistit lepší domov a vzdělání. Já ale trvám na předchozí dohodě, že se vrátí domů, až jí bude šest let," uvedla Chekechiwaová.

Madonniny plány již kritizovala i britská charitativní organizace Save The Children. Do Malawi by měla Madonna, která má kromě adoptovaného Davida své dvě biologické děti, dorazit již o tomto víkendu.



Ještě donedávna spokojená rodina - Madonna, její manžel Guy a jejich děti

Mercy skončila v sirotčinci poté, co její osmnáctiletá matka zemřela krátce po porodu a její otec podlehl nemoci AIDS. Nyní by se o ni měla starat chůva. Bydlet prý budou nedaleko metropole Lilongwe společně s Madonnou až do té doby, než soud o adopci rozhodne. Jednání by měla začít v pondělí.

Už první adopce, k níž se Madonna v Malawi rozhodla, vyvolala velké polemiky. Popová hvězda, která je jednou z komerčně nejúspěšnějších zpěvaček všech dob, čelila narčení, že zneužívá svého postavení celebrity a svého bohatství, aby adopci urychlila. Případ Davida Bandy provázely spory, zda je adopce místních dětí do zahraničí vůbec zákonná.