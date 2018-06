Kozy to s VyVolenými přežily

FOTOGRAFIE ZDE

Nadšeně nové obyvatelky přivítal zejména Jindra a Vladko. Kačenka podumala, že kozy vlastně moc nezná, a tudíž neví, co se s nimi dělá. Zato Emila kozy roztrpčily: „Já tu bobky po nich uklízet nebudu.“

Nevinný rozhovor Emila s Michalem na téma, jak se vlastně zabíjejí kozy a kdo z nich by to dokázal, způsobil pak náhlý zvrat situace. Štáb totiž dostal opět nápad prověřit, čeho jsou vlastně tihle Vyvolení pro 11 mega schopni.

Emil s Michalem vyfasovali tajný úkol. Přesvědčit ostatní, že do konce pobytu nedostanou maso ani mléko, a proto bude nutné jednu z koz zabít. Oba se svého úkolu zhostili velmi přesvědčivě.

To, že zabíjení zvířátek prožívají obyvatelé Vily prověřili už líni. Navíc koza je koza, oproti rybě zkrátka zvíře velké, a tudíž vzniklé emoce tomu odpovídaly. Kačenka se nechala vtáhnout do zuřivé hádky s Vladkem. Vyslechla si, že je rozmazlená a v extrémní situaci by klidně zabila i svého psa. Háček je v tom, že Kačka svého psa miluje jako vlastní dítě. Po dnešním dnu asi nebude pro ni asi nebude příliš těžké uvažování, komu dát při Zúčtování svůj palec.

Jindra jako obvykle zůstal nad věcí. Ve zpovědnici si nadiktoval, co mu má štáb k „popravě“ kozy připravit. Nezapomněl ani na láhev alkoholu. Leč tajný úkol byl včas odtajněn a koza tak bez úhony přežila. Emoce se tím ale nezklidnily.

Monika se zavřela do skříně a Vladko uraženě odkráčel do ložnice, kde si tentokrát podal Emila. Oba v prudké hádce předvedli svá citlivá místa. Vladka rozzuří každá zmínka o rodině, Emča zase nesnáší lidi, kteří nechápou, že „toto“ je hra. A navíc Vladko podle něj používá fráze, na což je také háklivý. Oba pánové si pak své vzedmuté vášně ještě v průběhu dne zchladili na děvčatech. Emil osočil Moniku, že uklízet hovna po kozách jí nevoní a Vladko ponížil Kačenku, když jí vrazil do ruky smeták s příkazem zamést podlahu. Uklidnil ji až nález ztraceného sloníka pro štěstí.

A jak prožívali Vyvolení chvíle po sobotním speciálním Duelu? Jindra si s Monikou zahráli na tátu a mámu, Emil si zatancoval s Katkou a Vladko řešil v ložnici Michalův splín z toho, že jako jediný neobdržel od příbuzných dárky. Byl zasypán Vladkovými plyšáky se slovy: „Mí přátelé jsou i tvými přáteli.“

85. den ve Vile byl pro Vyvolené zkrátka „hustý“. Ale ani následující týdny nebudou žádnou procházkou růžovou zahradou. Již brzy je čeká další Zúčtování. Možná někomu vyhrocené „kozí“ emoce pomohly v rozhodování, komu dát palec. Možná nejvíce Kačence. Mezi Vladkem a Emilem to vře už dlouho. Pro koho se rozhodne Monika a Jindra? Sobě navzájem je dají asi těžko, jejich vzájemné sympatie jsou čím dál větší. A Michal? Shodne se opět na stejném soupeři s Vladkem? Uvidíme.