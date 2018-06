Kožíšek je Poulíčkové vydán na milost

Závěrečné kouzlo předvedl Kožíšek za asistence Poulíčkové v Japonsku na Světovém poháru bavičů. Před lety tu mimochodem český mág vyhrál titul mistra světa, tentokrát tady způsobil pěkný rozruch. Nechal se totiž při představení uzavřít do krabice, která se složila do malé kostky, kam by se normálně nevešlo ani mimino.

Vše se odehrávalo v prostoru na tenké desce stolu a diváci vše nechápavě sledovali kolem dokola. Vrcholem bylo, když Martina Poulíčková kostku probodla třemi velkými japonskými meči, pak je odstranila, kostku rozložila zpět do velké krabice a z ní vylezl kouzelník živý a ještě k tomu v úplně jiném kostýmu.

Nová show, která měla na festivalu v zemi vycházejícího slunce premiéru a diváci ji mohli vidět celkem čtrnáctkrát, je plná dynamických iluzí a vteřinových rychlopřevleků. "Závěrečné kouzlo je opravdu nebezpečné a pro nás pro oba velice náročné. Jsem Martině úplně vydán na milost. Člověk se musí dokonale soustředit, protože zde rozhodují milimetry," vysvětluje Kožíšek.

Modelka trpěla ve svěrací kazajce

Letošní rok se na festivalu představilo 50 umělců ze tří desítek zemí celého světa a navštívilo ho dva miliony diváků z celého Japonska. Naši kouzelníci vystupovali na festivalu jako čestní hosté, protože podle regulí soutěže již mistr světa nesmí nikdy soutěžit. "Viděli jsme tady světová čísla, neuvěřitelné výkony," říká Martina Poulíčková, která to ale sama také neměla vůbec jednoduché.

"Martině jsem dal tentokrát na zkouškách pěkně zabrat a pořádně jsem ji potrápil," připouští Kožíšek, který půvabnou modelku za asistence diváků při představení svázal do svěrací kazajky a ještě jí spoutal nohy. Potom ji na osm sekund zakryl látkovým závěsem. Když závěs spadnul k zemi, byla Martina vysvobozena a měla kompletně převlečené jiné šaty a přezuté boty. "Když tohle kouzlo viděl jeden americký kolega, tak mě potom celý festival v šatně přemlouval, ať mu tohle kouzlo prodáme," směje se kouzelník.

Pavel Kožíšek neslaví úspěchy jenom v Japonsku. Jeho nová kouzelnická sada Škola kouzel, která je na trhu teprve první měsíc, je momentálně na prvním místě hitparád prodejnosti hraček a v některých obchodech je již vyprodána.