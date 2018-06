Kožíšek chystá trik s podpisem Gotta

Pavel Kožíšek ve středu slavnostně otevřel své vytoužené Divadlo kouzel. "Karla Gotta zaujali v Los Angeles kouzelníci Sigfried a Roy, kteří si ho po představení přivedli do šatny. Podepsal se tam na jednu kartu z celého balíčku. Oni karty vyhodili do vzduchu. Všechny spadly na zem, kromě jediné. Ta s autogramem zůstala tajemně přilepená na stropu," líčil český iluzionista Kožíšek.

