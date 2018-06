Kožešina? Kožešina!

Místo mohutných límců se dnes více nosí široké zdobné obruby, které vypadají na společenském palety zajímavě.

Manžety, límce, šály, čapky, ale také bohaté kožešinové lemy zdobí pláště, kostýmy, a dokonce i večerní šaty. Velký návrat slaví například řadu let opomíjený perzián. Právě tato kožešina je ideální na límce a manžety tak módních šedých či černých kalhotových nebo klasických kostýmů. Používá se také na malé kulaté čapky, jimž se říká "kennedyovky".Kožichy nepatří pouze do šatníku usedlých žen "nejlepšího věku". Módním hitem, který je naopak určen hlavně mladým dívkám, jsou speciálně oboustranně upravené kožešiny, které mají velmi jednoduchý sportovní střih. Většinou bývají barvené na módní kouřově modré nebo zelené odstíny. Sportovní trend představují i oboustranné kožichy typu "Reversible". Kožešina se zde kombinuje s kůží, textilem i plastickými materiály.V nabídce samozřejmě nemohou chybět ani pláště a doplňky (hlavně manžety a ozdobné lemy) ve stylu "Grande dame" neboli dámy velkého světa. Ty jsou vhodné hlavně k večerním šatům a pro velké společenské události, jichž se v prvních měsících roku nabízí víc než dost.Pokud jde o výběr kožešin, pak je favoritem sezony opět norek. Za ním následuje lasička, bizam, nutrie, bobr a sibiřská veverka. Vlk a liška se používají především na doplňky, činčila a sobol jsou vzhledem ke své ceně určeny pro ty nejnáročnější zákazníky.Velké kožešinové límce z lišky či jiných, ale stejně chlupatých zvířat, by pro malé a baculaté ženy měly zůstat tabu. Ty mohou zvolit třeba právě zmíněný perzián.V barvách se uplatňují přírodní odstíny, od těch nejsvětlejších tónů přes medové a pískové až po šedou a stříbrnou. Kdo dává přednost tmavým barvám, může si vybrat mezi černou, tmavě šedou, kouřově modrou a zelenou či hnědou, ty nejodvážnější mohou zkusit červenou nebo matně zlatou.