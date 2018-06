Kožený je švorc a bez manželky

Tento muž, který kdysi objednal láhev La Romanee Conti 1985 za 5000 liber a potom ji odložil, protože víno bylo "poněkud mladé", je však nyní takřka švorc. Dům, který Kožený v roce 1998 koupil od hudebního skladatele lorda Lloyda-Webbera, byl převeden původnímu majiteli ve zcela havarijním stavu. Koženého hlavní obchodní společnost Harvardský průmyslový holding byla dána do likvidace a česká policie vyšetřuje stížnosti, podle nichž se údajně z fondu ztratil majetek.



"Tento muž téměř zničil českou ekonomiku. Naše pátrání po tom, kam se peníze poděly, se nyní dostává do závěrečného stádia," citoval list mluvčího likvidátorů v Praze. Na základě nařízení soudu byl zmrazen Koženého majetek v Londýně, Coloradu, Praze, na Bahamách a ve Švýcarsku. Celkově údajně svým mnoha věřitelům dluží nejméně 130 miliónů liber (přes sedm miliard korun). K dovršení všeho se s Koženým před dvěma týdny rozvedla jeho manželka.



"Je to velmi tvrdá situace. Letadla, večírky, moje žena - to všechno je pryč," řekl v sobotu Kožený. Britský nedělník připomíná, že jen zřídkakdy se stává, že někdo tak rychle nabude a pozbude majetek. V roce 1993 ve svých 29 letech získal Kožený 300 miliónů liber (podle nynějšího kursu asi 16,5 miliardy korun), když přesvědčil své krajany, aby mu prodali privatizační kupóny výměnou za desetinásobek jejich původní hodnoty. Kožený svůj slib nikdy nedodržel, jeho země balancovala na pokraji bankrotu. Kožený však vycestoval, zabydlel se na Bahamách v sídle v hodnotě čtyř miliónů liber a začal utrácet ve velkém stylu.



Kromě toho, že za jídlo pro tři v luxusní londýnské restauraci Le Gavroche utratil 13 000 liber (715 000 korun), vydal 12,5 milionu liber za dům Lloyda-Webbera a téměř stejnou částku za horskou chatu v Aspenu. Po světě cestoval soukromým letadlem a pořádal tak opulentní večírky, že hollywoodským hvězdám, které se jich účastnily, to vyráželo dech. Po pět let zahrnoval značkovými dary takřka každého, na koho narazil. Jedna party, kterou pořádal na svém sídle v Aspenu v prosinci 1997, byla označena za večírek večírků. "Víno teklo proudem, tolik jídla a darů, že tomu ani nelze uvěřit," popsal večírek jeden z místních obyvatel.



Ale teď jsou dobré časy tytam. Z londýnského domu na Eaton Square (jedna z nejdražších lokalit s nemovitostmi na světě) zůstala jen prázdná skořápka. Vše, co bylo vevnitř - včetně omítek a podlah - bylo odstraněno. Nezůstalo ani klepadlo na dveřích. "Bylo to zcela vykucháno. Všechny ozdobné lišty, všechny ty velkolepé krby jsou pryč. Je to hotové znesvěcení," uvedl zdroj, který pracuje na trhu emovitostí a byl uvnitř domu. Velkou chybou Koženého bylo to, že si znepřátelil superboháče. Na večírku v Aspenu přesvědčil některé z nejmocnějších Američanů, aby utratili milióny dolarů za nákup kupónů v ázerbájdžánské privatizaci.



Transakce však nevyšla a investorům, mezi nimi bývalému senátoru Georgi Mitchellovi nebo Richardu Freidmanovi, miliardáři na trhu s nemovitostmi, udělala velkou díru to kapsy. V prosinci 1999 se jim a dalším podnikatelům podařilo dosáhnout u soudu toho, že byl majetek Koženého zmrazen. "Udělal taktickou chybu, když přestal brát malé částky od bezvýznamných lidí a začal brát velké částky od malé skupiny neuvěřitelně mocných lidí," uvedl zdroj blízký těm, kteří vůči Koženému vznášejí nároky. Kožený tvrdí, že Mitchell a Freidman jsou zkušení a znalí investoři, kteří šli do transakce v Ázerbájdžánu s otevřenýma očima. Prohlašuje také, že sám v tomto obchodu přišel o velkou částku svých peněz.



"Jejich nároky jsou falešné a já to dokážu," řekl Kožený v sobotu ze svého úkrytu na Bahamách. Dodal, že jednou je člověk nahoře, jednou zase dole. "Avšak - jak říká Mark Twain - zprávy o mé smrti jsou přehnané," řekl Kožený britskému listu.