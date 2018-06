Kozáková z Krimi zpráv hodně zhubla, chválí ji i kolegyně Šilhánová

"Mám 53 kilo, to je snad poprvé, co o své váze mluvím otevřeně," prozradila moderátorka Krimi zpráv na Primě Bára Kozáková.

"Musím potvrdit, že mě Bára potěšila, jak zhubla. Ne že bych ji nepoznala, ale ty výsledky jsou obrovské. Klobouk dolů," uznala Lucie Šilhánová, která se nedávno stala moderátorkou Diváckých zpráv na stejné televizi (více čtěte zde).

Do té doby byla Šilhánová hlavně v rádiu, kde se na nějaké to kilo navíc nehledí. Kamera je ale neúprosná, takže se moderátorka rozhodla také shazovat.

"Já jsem teď taky na svém, kdybyste mě viděli před pár měsíci, asi byste nevěřili, že jsem to já. Měla jsem úraz nohy a několik měsíců jsem se nemohla vůbec hýbat. A i když jsem byla zvyklá cvičit prakticky každý druhý den, najednou to nešlo. Takže jsem jen kynula a kynula," říká Lucie Šilhánová, která shodila více než 10 kilogramů a v hubnutí pokračuje dál, to vše pod vedením výživového specialisty.

"Pak nastala fáze dvě, kdy jsem si řekla, že se budu hýbat. Jenže najednou nic, ani deko nešlo dolů. Tak jsem navštívila výživového poradce a nechala si vypracovat jídelníček na míru. A najednou to jde. Teď ho dodržuju," popsala moderátorka.

Šilhánová zamířila na Primu nedávno z Evropy 2:

"Změna jídelníčku je opravdu základ, troufám si říct, že dokonce osmdesát procent úspěchu. A zbytek je pohyb, v mém případě cvičení a běhání," potvrdila Kozáková a přiznala, že své kolegyni závidí dvě věci - dlouhé nohy a to, že se na rozdíl od ní může při moderování své části zpráv usmívat.