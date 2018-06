VIDEO: Kouzla akustiky v praxi. Umělec zpívá na 15 různých místech

14:33 , aktualizováno 14:33

Francouzský umělec Joachim Müllner předvedl, co dokáže akustika. Na různých místech zazpíval jednu písničku. Zpěvák kapely In The Canopy si se sebou pokaždé vzal jen koberec, stolek s lampou a křeslo.