Kouzelník Kožíšek zaučuje modelky

Po boku iluzionisty Pavla Kožíška se v kouzelnické show Magická esa představí Jitka

Kocurová, Elen Černá, Martina Poulíčková a Andrea Vránová.

"Je to netradiční kouzelnické představení s řadou nejúspěšnějších světových iluzí, originálních překvapení a krásných žen," řekl Kožíšek.

Andrea Vránová se promění v malou holčičku, Jitce Kocurové budou "cestovat ručičky

i nožičky" a Martina Poulíčková se nechá vystřelit z kanonu umístěného v hledišti do trezoru zavěšeného nad jevištěm.

Vránová bude zpívat

"Ještě přesně nevíme, co nás čeká. První zkouška proběhne totiž až v září. Já budu ale pravděpodobně vystupovat s Jitkou Kocurovou, protože ta si mě zamluvila," prozradila druhá vicemiss z roku 2001 Andrea Vránová, která by měla v představení mimo jiné i zazpívat. "Budou to jenom jednoduché písničky pro děti, ale i tak se těším. Chodím už dva roky na hodiny operního zpěvu," dodala čerstvá novomanželka. - více o Andree zde

Vicemiss z roku 1999 Jitka Kocurová, kterou diváci v poslední době vídali po boku Zdeňka Izera v pořadu Telebazar, se zase těší, až ji Kožíšek zasvětí do tajů čárů a kouzel. "Scénář představení mě nadchl. Tak doufám, že to vyjde," svěřila se.

Magická esa budou mít premiéru 16. a 17. listopadu, vstupenky jsou v prodeji od 1. července. Kromě představení čeká na diváky i výstava historických kouzelnických rekvizit a dobových plakátů.