Kouzelník Kožíšek se oženil, líbánky si užívá ve třech

Pětatřicetiletý Kožíšek se do svatby dlouho nehnal. Nejdříve si se svou o šest let mladší přítelkyní Lucií Panošovou, která je majitelkou salonu pro psy, pořídil syna Matyáše, pak vybudoval byt, a tento pátek konečně po šesti letech řekl své vyvolené "ano" na zámku Ctěnice.

"Před svatbou bylo plno zmatků. Až na poslední chvíli se mi dostala do rukou kytka pro nevěstu. Pak včas nedorazila vizážistka, takže jsem se toho musel ujmout sám a nevěstu jsem upravil a zkrášlil vlastnoručně. Udělal jsem jí pěkný makeup i upravil vlasy. Myslím, že se mi to docela povedlo, vypadala opravdu moc hezky. A náš syn Matýsek měl z toho pořádnou legraci. Nakonec všechno dobře dopadlo," svěřuje se český Copperfield.

Utajený obřad, lákavá hostina

Svatební hostina byla určena jen pro nejbližší rodinu a na luxusní tabuli se servírovaly delikatesy s tajuplnými názvy jako Jitro kouzelníků a Magická kapsa. Mezi míchanými koktejly zaujala Spiritistická seance nebo Levitační kombinace. Pavel Kožíšek pochází z Hořic v Podkrkonoší a tak jako správný patriot nezapomněl na hořické trubičky, které vypadaly jako kouzelnické hůlky. A nesmělo chybět ani pravé japonské sushi. To si mág oblíbil v Japonsku, kde získal na Světovém poháru bavičů titul mistra světa.

Líbánky prožívá v Paříži a ve třech

Hned po svatební noci odjeli novomanželé do Paříže. Tam si chtějí užívat první manželské dny i se svým synem. Ale jeden z hlavních cílů cesty je Disneyland.

"Matýsek se tam hrozně těší, tak proto jedeme právě tam, aby si to chlapec pořádně užil. Paříž je krásná, Disneyland zábavný, tak si to tam chceme hezky vychutnat. A na podzim mě už čeká zase spousta práce, budu samozřejmě dál pokračovat ve svém Divadle kouzel v Líbeznicích i v zahraničních cestách. Takže jsem spokojený, dokázal jsem si už vyčarovat divadlo, ženu, dítě, byt a nakonec i svatbu," usmívá se kouzelník.