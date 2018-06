Kouzelník Kožíšek má syna

Mytyáš je aprílové dítě. "Jestli bude veselé a bláznivé po tatínkovi, potěš Pán Bůh," zhrozil se Kožíšek.



Většinou se říká, že děti bývají ještě několikrát horší než jejích rodiče. "Ale jde to ještě vůbec?" pohotově zareagoval kouzelník, dále ale dodal: "Doufám, že to nebude tak strašidelný. Hodně lidí se mě ptá, jestli to bude malý kouzelníček. Rozhodně mu ale nechci už teď určovat budoucnost. Ať se pak rozhodne samo."



Kouzelník tají před diváky spoustu triků a sám je připraven o iluze. Pohlaví dítěte předem neznal, takže sám okusil co je to zažít překvapení.



A co Pavel Kožíšek o otcovství ví? "Mám nastudovanou velkou barevnou knížku o tom, jak dítě roste, co cítí a rozpoznává," smál se Pavel Kožíšek ještě před narozením syna.