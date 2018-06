Koušu to těžce, říká pornoherec Rosenberg o rozvodu z rozumu

Žádost o rozvod podal před několika měsíci právě Rosenberg. Po sérii pádů, kterým čelil v osobním i pracovním životě nejen on, ale i jeho žena, jež prodělala komplikovaný potrat, prý nedokázal jednat jinak.

"Moje jméno je na černém seznamu a jsem pod drobnohledem policie, takže je lepší, když se moje manželka i moje dítě budou ode mě distancovat. Nemluvě o tom, že si žena našla přítele, který je pro ni asi lepší nejen z ekonomického hlediska, ale i podpora psychická. Lidi maj ve vztahu dbát o to, aby byli šťastní. Pro mě je tohle východisko lepší, než kdyby byla se mnou," objasňuje své rozhodnutí pornoherec.

Forrest Rosenberg, syn Roberta Rosenberga, s maminkou Janettou

Jedním dechem ale dodává, že i přes svůj bouřlivý život, který může navozovat dojem zcela chladného člověka, není bez citů. "Citová stránka to kouše těžce, nejsem z ledu, jak si lidi myslí, ale jak jsem řekl - snažím se najít tu nejlepší cestu, aby byla moje žena i dítě šťastní."

Boj proti AIDS

Robert Rosenberg se i přes své vlastní problémy, které ho údajně nutí přemýšlet nad životem v jiné zemi, než rodné, snaží pomáhat dobré věci - osvětě o problematice nemoci AIDS. Vedle modelky Agáty Hanychové či sexuologa Radima Uzla je jedním z těch, kdo spojil svou tvář s revoluční novinkou - Insti testem na HIV, který míří do českých lékáren (viz. článek informující o přesnosti i rizicích testu).

Robert Rosenberg se otestoval před novináři

"Ten hnací motor byl fakt, že se kolem mě - bohužel - pohybuje spousta lidí, kteří byli HIV pozitivní a tahle problematika mě už dvanáct let zajímá. Zajímá mě, jak to funguje, jak se to vyvíjí, jaké jsou trendy. Jsem riziková skupina, vím o tom, jsem promiskuitní ve svém soukromém životě, můj styl života forever free tomu odpovídá a nechci být riziko pro ostatní lidi," objasňuje pornoherec.

A i když se netají tím, že jeho seznam sexuálních styků dosahuje závratných čísel, na HIV testy chodí pravidelně již řadu let. "Není to zábavné téma, čísla jsou alarmující a můj názor je takový, že je tady v Česku nakaženo dvojnásobně víc lidí, než se udává ve statistikách. A je to o tom, že lidi nechodí na testy. Ať si každý šáhne do svědomí, kdy naposledy byli na testech, a i když jsem promiskuitní, na tohle dbám a chodím každý měsíc," dodal Robert Rosenberg.

VIDEO: Rychlý test na HIV představila Agáta Hanychová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na tiskové konferenci se podobně jako zmíněná modelka Agáta Hanychová či producent Petr Jákl nechal otestovat před zraky novinářů. Ve všech případech byly výsledky negativní.

Chodíte pravidelně na testy HIV?