Kousalová: Počkala si na pravého

Díky okamžitému souznění taky mohly začít spolupracovat na pořadu Bereš to?, který od pondělí do pátku vysílá Rádio Impuls.

Čerpají ze života

Hanka Kousalová s Mirkou Čejkovou v něm rozebírají výroky populárních osobností nebo všeobecně známá přísloví. Kniha moudrostí byla také první rekvizitou, kterou si Kousalová kvůli pořadu pořídila. Všechno ostatní, co k němu potřebuje, nosí v hlavě.

"Holky" se totiž ve studiu nejčastěji dotýkají partnerských vztahů, a protože obě jich už pár úspěšných i neúspěšných mají za sebou, mohou čerpat z vlastních zkušeností. "Mně už to zůstane až do smrti," říká Kousalová, která před pár lety v talkshow Trní běžně "řešila" cizí životní situace.

Ne vždycky se však při tom cítila dobře. "Když přišli do studia manžel, manželka a milenka, tak to bylo vůbec nejhorší. Mně totiž bylo líto všech," vysvětluje. Trní dělala téměř tři roky a jednoho dne už nemohla dál. "Večer co večer se mi před očima odvíjel nějaký životní příběh a já to s těma lidma strašně prožívala. Pak jsem šla s přítelem na diskotéku, a místo abych se bavila, zase jsem řešila něčí starosti. Skončila jsem právě včas. Byla jsem zralá na cvokhaus," vzpomíná.

Když dávala Primě výpověď, její kamarád Petr Lesák to komentoval slovy: "Tak to se stavíš zpět na startovní čáru." "Tady si každý myslí, že jedinou životní metou moderátora je mít vlastní talkshow. Jenomže já to tak necítím. Neříkám, že se už nikdy před kameru nepostavím, ale teď, když vím, co to obnáší..."

I Čejková měla na TV Prima svoji talkshow. Ovšem o pár let dřív než Hanka. Bylo to v polovině devadesátých let a byl to první pořad tohoto typu u nás. "Moc mě to bavilo, protože jsem mohla mluvit, s kým jsem chtěla a o čem jsem chtěla," vzpomíná. Dnes je zavedená jako osobnost Novy, kde moderuje pořad IQ test národa. Mají o ni zájem i jinde. Momentálně má nabídku na talkshow od dvou různých televizí. "Pokud bych se k talkshow vrátila, pak by určitě měla jinou podobu než tenkrát a musela by to být autorská záležitost," uvažuje Mirka, která by ráda získala ke spolupráci i Hanku.

Rozvody je nezničí

Obě ženy si také prožily rozvod. Hanka však poté zůstala nadlouho s dcerou úplně sama. Žádné příbuzné neměla. Tenkrát se prý naučila řešit krizové situace. Nemohla jsem si dovolit ze všeho se hroutit," vysvětluje. Díky tomu dnes dokáže poradit jiným. "Mám jednoho kamaráda, kterému diktuji esemesky pro přítelkyni, a pokaždé přesně odhadnu, co mu odepíše," říká. Ale na ni samou to prý nefunguje. "Mně kdyby někdo něco radil, tak bych pravděpodobně udělala pravý opak," říká. Své osobní záležitosti nejčastěji probírá s Mirkou Čejkovou, která právě prožívá rozvod se svým manželem. "Obdivuji ji, jak dokáže během minuty odstřihnout všechny problémy a mluvit na mikrofon tak, že není poznat, co se v ní děje."

Včem se obě moderátorky podstatně liší, je výběr partnerů. Mirka je "na mladší". Žije s přítelem Markem Vítem, který je o osm let mladší. Hanka má tuhle fázi už za sebou. "Dříve jsem si říkala, že se stejně starým mužem musí být nuda, a pak jsem potkala Pavla." Partnerem Hanky Kousalové je o čtrnáct let starší herec Pavel Zedníček. Poznali se v září minulého roku na festivalu Novoměstský hrnec smíchu, ale moderátorce hlavou "proběhl" už o pár let dříve. "Vybavuji si, že jsem ho viděla v televizi, jak schází po schodech, a nevím proč, prostě mi v tu chvíli hlavou problesklo: Proč já toho člověka vlastně neznám?"

Jde to i bez kompromisů

Vdaná byla Kousalová jenom jednou, ale lásek prožila dost. Teď říká: "Vyplatí se počkat si a nenervovat se. Mám spousty kamarádek, které žijí s mužem jenom proto, aby si připadaly jako ženské. To mi přijde strašné. Jiná věc je, když člověk dělá kompromisy kvůli dětem. Ale já je nedělala a vyplatilo se mi to."

S Pavlem Zedníčkem bydlí každý zvlášť a zatím jim to vyhovuje. "Vůbec to neřešíme. Naopak si z toho děláme legraci. Říkáme, máme dvě auta, dvě pračky...." Byli spolu na dovolené v Mexiku, v New Yorku a v Alpách. V pražské společnosti se však bok po boku ocitli jenom dvakrát. "Máme spousty práce, a když už chceme být spolu, tak raději jenom ve dvou," vysvětluje Kousalová. Ta mimo jiné píše scénáře pro novácký pořad Zlatíčka a sbírá náměty pro televizní seriál. Kdyby si v něm měla napsat roli, byla by to trafikantka. "To by se mi líbilo. Číst noviny, povídat si s lidmi. Tak si přestavuji svůj důchod," říká.