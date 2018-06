Kouřila 95 let. Ve 102 ji to přestalo bavit

Paní Langleyová začala kouřit už ve škole. Tehdy prý kouřili všichni a o žádných zdravotních rizicích nevěděli. "Každý to dělal, museli jste se přidat," řekla Winne Langleyová.

Dlouholetá kuřačka je přesvědčena, že se rakovině vyhnula díky tomu, že nikdy nešlukovala. "Její lékaři jí řekli, že už nemá cenu přestávat. Když neonemocněla do svých 102 let, tak už rakovinu prý nedostane," řekl deníku Daily Mail nevlastní vnuk Langleyové Clive. Bývalá zaměstnankyně prádelny, která žije na jihu Londýna, se přesto rozhodla s tímto zlozvykem praštit. "Už mi to prostě nechutná," říká.

"Navíc se mi zhoršuje zrak, takže za pár let možná ani neuvidím na krabičku," dodala stařenka, která od roku 1914 kouří průměrně pět cigaret denně. Pomáhali jí během hospodářské krize i druhé světové války. "Žila jsem blízko Biggin Hill a slyšela vybuchovat německé bomby. Některé padaly dost blízko. To jste si prostě musel zapálit. Nevěděli jsme, jestli budeme druhý den ještě naživu, takže jsem si chtěli užít, co šlo."

Své kouření v posledních letech omezila a zapálila si pouze jednou za čas po večeři. Přiznává, že ji trochu znechutila i stále stoupající cena cigaret. Stejně tak ji ovšem rozčilují zákony zakazující kouření ve veřejných prostorách a v restauracích. "Měli byste smět kouřit, kde chcete," řekla žena, která za svůj život vykouřila přes 170 tisíc cigaret a přežila svého manžela i syna.