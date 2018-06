Kouřící batole s cigaretami přestalo, teď je chlapec závislý na jídle

Zveřejnění případu Aldiho Rizala vedlo indonéskou vládu ke kampani proti dětským kuřákům, kterých je na Sumatře hodně a pomohla také s Aldiho léčbou.

Podstoupil terapii v Jakartě, kde strávil dva týdny a on i rodiče se naučili, jak se zlozvyku zbavit.

Dnes je mu pět let a nekouří. Zdravé dítě to ovšem není. Lékaři, kteří ho stále navštěvují, jsou znepokojeni jeho nadváhou. Aldi by měl vážit mezi 17 a 19 kilogramy, ale váží už 24 kilogramů.

Aldi Rizal vyměnil jednu závislost za jinou.

Když odložil cigarety, jeho apetit se ještě zvýšil. Jídlo teď na rodičích vyžaduje stejně jako kdysi cigarety. "Bouchá hlavou do zdi, když nedostane, co chce. Proto jsem mu i dřív dávala cigarety. Křičel. Teď mu nedávám cigarety, ale hrozně jí. S tolika lidmi v domě je těžké zajistit, aby se k jídlu nedostal," cituje Aldiho osmadvacetiletou matku Diane deník Daily Mail.

Díky Aldimu se jeho rodině dostalo hodně pozornosti a pomohlo to obchodu jeho otce. "Jsem ráda, když ho lidé chtějí pozdravit, protože ho znají. Ale vadí mi, když o něm mluví jako o "kouřícím dítěti". Jako by nás obviňovali, že jsme špatní rodiče," říká Diane.

Podle lékařů se musí do pomoci Aldimu zapojit celá rodina. Nedávat mu tolik uhlohydrátů a musí omezit pití kondenzovaného mléka. Aldi ho vypije tři plechovky denně.