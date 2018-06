Koupě obleku není sázka do neznáma

»Počítejte také s tím, že zde neplatí přímá úměra, že vyšší cena znamená i vyšší kvalitu,« varuje zákazníky Jan Waidhofer z firmy Kras-Haka Brno, »to je pouze předpoklad, který nemusí platit. U luxusních výrobků platíte značku - a to výrazně!« Většina mužů se potýká s problémem, jakou zvolit barvu či střih. »Když chcete nakupovat takzvaně na jistotu, udělejte totéž, co přineslo úspěch italskému návrháři Armanimu nevolte žádné extrémy, ani barevné, ani střihové,« radí návrhář Bořivoj Klug z OP Prostějov. »Armani se už řadu let řídí heslem non colours - proto u něj najdete hlavně nejrůznější odstíny šedé. Hledejte střízlivé barvy, doplňky tón v tónu a více- méně klasické střihy.« To znamená jednořadový oblek se zapínáním na tři knoflíky, kratší klopou a kalhotami ve středně přiléhavé linii s jedním nebo vůbec žádným pasovým záhybem. Stejně jako u jiného zboží i zde jsou určitým vodítkem značky. Nemusí to být jen ty luxusní, o kvalitě svědčí i to, že je značka na trhu již řadu let. Nenakupujte v prvním obchodě, kam přijdete. Zkuste jich hned několik a dopřejte si dost času na vyzkoušení. Začínejte sakem, pokud vám nepadne, kalhoty to už nezachrání. Sako vám po zapnutí nesmí dělat na zádech vodorovné »faldy« - pokud ano, je malé. Pokud jsou naopak záhyby svislé, zkuste o číslo menší velikost.



Kvalita ušití



Před nákupem si pečlivě všimněte, jak je oblek vyžehlen a zda drží tvar.Tvrzení, že se pomačkal při přepravě a že se doma takzvaně vyvěsí, nevěřte. Podívejte se, zda u obleku nenajdete konečky visících nití, třepící se dírky nebo zda není látka kolem kapes »stažena« jako hrdlo koktajícího maturanta. Pokud vám knoflík zůstane v ruce už ve zkušební kabině, je jasné, že si výrobce na kvalitu práce příliš nepotrpí. Látka ve švech by se měla přesně scházet proužek po proužku.



Materiál



Kvalitu materiálu určuje složení a hmotnost. Nejlepší obleky z čisté, takzvaně ostře kroucené vlny jsou příjemné na nošení a na rozdíl od klasické vlny se ani příliš nemačkají. Cena ovšem odpovídá kvalitě. Na tuzemském trhu jsou proto oblíbené výrazně levnější směsové materiály z vlny a polyesteru (na visačce najdete označení například 45 % vlny a 55 % PES). Čím vyšší je zastoupení syntetických vláken, tím je však menší »komfort« nošení a prodyšnost. To znamená, že se v obleku můžete pořádně zapotit! Od výrobku, který na etiketě neudává zastoupení jednotlivých vláken, utíkejte jako od morové rány - výrobce se nemá čím pochlubit. Naopak od obleku, který má všitou visačku nejen toho, kdo jej vyrobil, ale i značku výrobce materiálu, z něhož je ušitý, můžete očekávat to nejlepší. K oblíbeným materiálům patří i tkaniny »obohacené« dvěma až čtyřmi procenty elastanového vlákna. Toto zdánlivě malé vylepšení vám zaručí jak pohodlí při nošení, tak to, že ani po dlouhé cestě autem nebudou mít kalhoty vyboulená kolena a »sed« bude stále tam, kde si ho návrhář představoval





Při výběru pánského oblečení je třeba se dívat nejen na vnější stranu, ale také dovnitř, zejména na zpracování podšívky, kapes a dalších detailů. Kalhoty se sakem nemusejí být téže barvy, ale musí ladit. Klasický oblek. Oblek na maturitní ples Muži, z nichž vyzařuje přirozená autorita, si nemusí pomáhat oblečením v kontrastních barvách, stačí jim oblek a košile tón v tónu. Muži, z nichž vyzařuje přirozená autorita, si nemusí pomáhat oblečením v kontrastních barvách, stačí jim oblek a košile tón v tónu. Kalhotový oblek v šedé barvě je jedním z nejpohodlnějších typů oblečení, jež si může žena dopřát jak do zaměstnání, tak do společnosti. Pánský oblek se skvěle "snáší" s polokošilemi, které se s oblibou nosí zejména v tmavých barvách. Jako materiál je ideální úplet z lehké vlny. Kvalitní oblek ve shodném tónu s košilí a kravatou, například ze surového hedvábí, předznamenává pánský šatník příštího tisíciletí.