Kotkovi se líbí výrazné a chytré ženy

"Nemám vyhraněný typ. Dívka mě musí vzhledem pochopitelně zaujmout, abych se s ní vůbec bavil, ale když mám s nějakou schůzku, těším se, že si s ní budu moct povídat a ne na ní jen koukat." - záznam on-line rozhovoru v Vojtou Kotkem zde

Že nabídku na moderování soutěže nevzal kvůli holkám, to potvrzuje i jeho maminka. O Vojtovi mluví ochotně, ale za žádnou cenu nesouhlasí s fotografováním.

"To, co Vojta o kráse říká, jsou jen takové fráze," řekla iDNES Alena Kotková. Ta tvrdí, že syn dobře ví, že hodnotit holky jen podle pohledu je povrchní. "Finalistky soutěže už viděl, ale nepoznal je tak dalece, aby je hodnotil," upřesňuje Vojtova maminka a přiznává, že v tomhle, stejně jako na celou řadu jiných věcí mají stejný názor.

"I když vím, že určité typy žen se mu líbí," připouští Alena Kotková. "Jaké? Výrazné, chytré a emancipované, jako třeba Sharon Stoneová, Angelina Jolieová." Domů si prý ale dámské návštěvy zatím nevodí.

Podle maminky změnila Vojtovi popularita život hlavně v tom, že chodí míň do školy. Studuje na španělském gymnáziu a výsledky už teď prý nejsou tak stoprocentní. "Má také samozřejmě míň volného času. Od osmi let jezdí na snowboardu, hrál zimní golf, na kytaru, na piano..."

Díky otci, který je manažerem Divadla Járy Cimrmana, vyrůstal Vojta v kolotoči showbyznysu. O všech pracovních nabídkách se s rodiči radí. "Nejdůležitější je samozřejmě to, zda to chce on sám, ale on ví, co by se nám líbilo a co ne. Máme podobné názory," tvrdí jeho maminka. Radili se i o České Miss. "Líbil se mu celý projekt a i když dřív nikdy volby královen krásy nesledoval, zaujal ho tým lidí, kteří ho připravují i to, že soutěž bude jiná, moderní. Podle mého názoru už ta klasická miss jeho generaci nezajímá," uvedla pro iDNES Alena Kotková.