Kotka tlačila tanga, Pawlowská se přezouvala

"Scéna je to dost odvážná, ale ačkoli jsem stydlivej, uchýlil jsem se k tomu, že jsem to hrál celej nahej. Původně mě sice oblékli do tělových tang, ale ty dost tlačily, navíc to bylo poměrně ponižující. I proto jsem se rozhodl, že to odehraju bez nich," prozradil Kotek na party ve Slovanském domě po premiéře filmu herce a režiséra Milana Šteindlera.

Téma komedie, které se točí kolem problému nechtěného těhotenství, se prý mladého herce naštěstí zatím netýká. Svoji přítelkyni osmnáctiletou Terezu Voříškovou by momentálně do jiného stavu přivést nechtěl. "Kdyby se to stalo, je to na těch dvou, jak to vyřeší. Je to zkrátka o diskusi," míní Kotek.

Spolucénáristkou filmu je Halina Pawlowská, která měla na nohou červené střevíce na podpatku a v kabelce náhradní černé boty s nižším podpatkem. Po nich sáhla pokaždé, když do některého z premiérových sálů, kde se celý tvůrčí tým představoval divákům, vedly schody. Možná se také obávala srážky s dívkami převlečenými za spermie a rozdávajícími kondomy.

Slovenská herečka Dorota Nvotová, dcera režiséra Juraje Nvoty a herečky Anny Šiškové, přivedla na premiéru svého anglického přítele. Ten z celého filmu nejlíp rozuměl odvážné erotické scéně, kterou na plátně jeho partnerka vystřihla. Taky ji za tenhle výkon náležitě ocenil. Za další výkony ve filmu ji pak ocenila její maminka, kterou na premiéru doprovázela i mladší dcera Tereza a partner, režisér Jiří Chlumský.