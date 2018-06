Kotelnice Jílková hledí na proporce

Až poté, co si odbude premiéru na televizní obrazovce, může být vystaven v butiku majitelky. Ale šaty číslo 1, ty, ve kterých se moderátorka po mateřské dovolené vrátila na televizní obrazovku, se v něm s největší pravděpodobností neobjeví. Jílková o ně totiž projevila zájem. A pokud bude ochotna do nich investovat kolem pětadvaceti tisíc korun, zůstanou jí.

I když Alice Abraham už léta spolupracuje s osobnostmi showbyznysu – Soňu Polonyiovou oblékala do Peříčka, Simonou Krainovou do pořadu Někdo to rád horké – s Michaelou Jílkovou se až donedávna osobně nesetkala. Ale znala Kotel a vždycky ji prý mrzelo, že Jílková nemá při jeho moderování na sobě její šaty. Jílková návrhářku taktéž sledovala a posléze ji sama vyzvala ke spolupráci.

„Dělá se mi s ní skvěle. Mám to štěstí, že se zcela vložila do mých rukou. Jediný její požadavek je, aby v šatech vypadala dobře, aby v nich měla hezké proporce,“ pochvaluje si Abraham svoji zákaznici. Co se barev týče, může používat takřka všechny. Dohodly se však, že vzhledem k stupňovitému profilu hlediště nebudou její dekolty moc hluboké.

„Diváci by totiž pozornost upínali jiným směrem, než by bylo žádoucí,“ říká Abraham. Stejný problém nedávno řešila na Slovensku. Tam moderátorce reality show Mojsejovci přinesla tak odvážné modely, že se jich producenti zalekli. „Musela jsem je nahradit jinými, ale ono to bude mít ještě vývoj. Nakonec se to dobere k tomu, že budeme končit u mých původních šatů,“ komentuje situaci Abraham.

V módní branži je už desátý rok. V současné době má jednu prodejnu v Praze a další v Nice. Měla v plánu usadit se tam se svým manželem, francouzským zpěvákem Filipem N. Lawsonem, natrvalo. Ale osud tomu chtěl jinak. Ve chvíli, kdy už měla takřka sbaleno, přicházely další a další nabídky. Uplynulý víkend například vezla kolekci šatů do soutěže Miss Slovenska. A tak osobní plány ustoupily do pozadí. Místo toho Abraham zvažuje otevření obchodu v Bratislavě a v Monaku.

„Metou návrháře je mít v klíčových metropolích módy svůj obchod, být pravidelně v časopisech, jako je Vogue, a mít všude reklamu. Takže mám před sebou hodně práce,“ říká.

Pro její tvorbu jsou typické šaty a sukně. Modely, které zvýrazňují ženskost. Pro muže zatím „nešije“. Výjimkou je její manžel, díky němuž se stala profesionální návrhářkou. On ji podporoval a utěšoval, když ji v Liberci odmítli přijmout na obor návrhářství. Zkoušela se na něj dostat několikrát, a když jí při posledním pokusu řekli, že její talent není vyzrálý, na akademické vzdělání rezignovala. Nikoliv však na vlastní tvorbu. A už o pár let později si její modely oblékala na významné společenské události i Libuše Šmuclerová, bývalá programová ředitelka Novy.