Kotek: Zkouším všechny možnosti

Pro Vojtu Kotka, jenž se proslavil rolí Ondřeje v seriálu Pojišťovna štěstí a jednou z hlavních rolí ve filmu Snowboarďáci, byla nabídka moderovat první ročník konkurenční soutěže o nejkrásnější dívku Česka velkým překvapením. Na druhé straně ale velkou příležitostí. Už pár dní poté, co na to kývl, ho však trápí jisté obavy.

„Nevím, jestli to vůbec zvládnu. Není to totiž taková legrace, jak jsem si myslel. Mám po kamerových zkouškách a musím říct, že to zase až tak jednoduché nebude. Ale nelituju. Je to pro mě výzva. Přímý přenos, ve kterém bude všechno záviset na mě, to množství diváků v sále, ale hlavně za televizní kamerou... No, uvidíme.“

Zkušenosti má Kotek zatím jen s moderováním menších akcí. Uváděl například první projekci seriálu Pojišťovna štěstí, různé golfové večírky, nebo nadační akce. Přesto už stačil zjistit, že je jistější, když vystupuje sám. „Když nás někdy moderovalo víc, měl jsem v tom akorát větší zmatek. Nevěděl jsem, co má kdo a kdy konkrétně říkat. Když někdo udělal chybu, cítil jsem ještě povinnost se ho zastat a nějak to zachraňovat. Měl jsem z toho ale větší nervy. Z toho důvodu jsem se možná trochu bránil možnosti zvolit si k sobě nějakého parťáka. Sice mě napadlo, že bych to mohl dělat třeba s Jirkou Mádlem ze Snowboarďáků, ale už jsme to spolu jednou zkusili a nefungovalo to. Jeden druhého jsme pořádně nepustili ke slovu,“ vzpomíná Kotek.

Nebojí se, že by se ztratil ve scénáři, nebo se nevypořádal s trémou z velkého množství diváků, kteří ho budou pozorně sledovat přímo ze sálu Top Hotelu Praha i prostřednictím televizních kamer. Strach má z nepředvídatelných technických problémů. „Věřím tomu, že se dokážu přesně naučit text a nějakým způsobem ho ze sebe vyprodukovat. Jak bych si ale poradil s nenadálým technickým výpadkem, netuším. Asi bych to taky zvládl, ale byl bych radši, kdyby se nic takového nestalo a já to nemusel řešit,“ přeje si.

Do scénáře prý může podle potřeby zasahovat. Do čeho zasahovat nemíní, je spor, který se vede mezi Miss České republiky Miloslava Zapletala a Českou Miss Michaely Maláčové. Zapletal totiž podal v listopadu na Maláčovou a její agenturu žalobu, ve které jí podezírá ze zneužívání informací a požaduje zákaz používání názvu Česká Miss. Maláčová tento krok považuje za velmi nešťastný pokus o zastrašení a poškození svého jména i jména nového projektu. Vojta Kotek, který bude naprostým protikladem zralého a ostříleného moderátora Miss České republiky Jana Čenského, bude dělat všechno pro to, aby pořad vypadal co nejlíp. „Nebudu se snažit nikoho trumfnout. Jsem vnímaný jako mladý a spontánní člověk a doufám, že jako takový do celého pořadu trošku přispěju.“

Nadržovat blondýnkám či tmavovláskám nebude. „Od toho, aby tam holky někdo posuzoval, bude porota. Samozřejmě si tam najdu nějakou svoji favoritku, ale nebudu jí určitě nijak protěžovat. Myslím, že k tomu ani nebude prostor,“ říká Kotek, který soutěže krásy příliš nesleduje.

„Co jsem tak viděl, mám pocit, že vyhrávají samé blondýny. Pro mě není barva vlasů podstatná. Všechno spolu musí ladit, důležitý je celkový dojem z člověka,“ míní Kotek, jenž má momentálně spoustu fanynek, ale stálou přítelkyni zatím ne. „Najednou se kolem mě vyrojila spousta krásných holek. A co já? Abych tak řekl, probíhá teď jakási selekce.“

Na Vánoce nestíhá vůbec myslet. Nemá ani nápad, co by mámě nebo tátovi mohl koupit. „Mám toho teď hrozně moc. Vůbec nevím, kdy to stihnu. Jediné, co vím, že bych to měl eventuelně z čeho zaplatit. Nějak to dopadne. Mám jediné štěstí, že jsou obchody otevřené ještě na Štědrý den odpoledne,“ směje se. Představu zatím nemá ani o tom, jak bude trávit Silvestra. „Nechal jsem letos právě z nedostatku času organizaci silvestrovské párty na mých kamarádech. Zatím nemám žádné zprávy, ale určitě to někde oslavíme.“

Vojtěch Kotek pochází z divadelní rodiny. V současné době navštěvuje šestileté dvojjazyčné španělské gymnázium v Praze. Dabingu se věnuje od osmi let. Zahrál si hlavní roli ve filmu režiséra Ivana Pokorného Únos domů, účinkoval také ve filmech a inscenacích Tuláci, Smrt pedofila, Josef a Li, Tuláci a I ve smrti sami. Nejvíc ho proslavila role Rendyho ve Snowboarďácích a Onřeje Jánského v televizním seriálu Pojišťovna štěstí. Rád by studoval režii na FAMU .