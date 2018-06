Kotek už nebude kladným hrdinou

„Vojta Kotek bude hrát postavu, která je romantikem, ale když půjde do úzkých, tak se projeví trošku vypočítavě,“ říká. Kotkův souputník ze Snowboarďáků, Jiří Mádl, bude zase roztomilým lamačem dívčích srdcí. Sbalí každou holku, ale protože bude řešit jakýsi karmický problém, nikdy od nich nedostane to, po čem prahne.“

Tak vypadají charaktery hlavních postav Rafťáků, kteří by se měli začít točit už v létě. Kde, to producenti filmu tají, protože se obávají, že by se za nimi vydaly davy nadšených fanynek a práci jim zkomplikovaly. „Scénář už je hotový, teď ho ladíme a cizelujeme, aby byl co nejlepší. Kluci ho ještě nečetli, ale myslím si, že se jim bude líbit a že si všechny scény užijí...,“ říká Janák, který teď řeší problém s dámským obsazením.

Lucie Vondráčková ani Ester Geislerová či Bára Seidlová, které si zahrály ve Snowboarďácích, by v Rafťácích hrát neměly, a když, tak nejvýš drobnou roli. „Nechceme odkazovat na Snowboarďáky, protože bychom se museli držet původních postav. Takhle se nám nabízí možnost vytvořit nové a udělat jim jasnější charaktery. Ono by taky vypadalo blbě, kdyby kluci sváděli stejné holky,“ vysvětluje Janák. Dívky prý bude hledat prostřednictvím castingů. „Potřebujeme pět, co budou hrát dobře, a deset, které budou hrát docela dobře.“

Ve fázi příprav je také Janákův třetí film - Rok podvraťáků, který by si přál točit na přelomu roku. Tentokrát půjde o černou komedii z gangsterského prostředí a je vysoce pravděpodobné, že i v ní si opět zahraje Kotek s Mádlem.