Kotek se svlékne v přímém přenosu

Exhibiční vystoupení hvězdy teenagerovských komedií má však jednu podmínku. "Budu nahý pouze tehdy, pokud to povolí Rada pro rozhlasové a televizní vysílání," řekl Kotek, který tuší, že se svlékání možná vyhne, protože se na pořad budou dívat také děti.

Podporu však získal i u své kolegyně Míši Maurerové. "Chci, aby z toho Vojta vyšel se ctí, tak jsem se ho snažila honit do posilovny, bohužel neúspěšně," řekla trochu zklamaně herečka.

Hanák: I já se svléknu!

"No přece v tom kluka nenechám samotného, jdu do toho taky," vyjádřil podporu další moderátor večera Tomáš Hanák. Toho zase honí do posilovny Marcela Augustová. Tomáš ale pilně cvičí, takže se ostudy neobává. "Navíc jsem už starší, takže ty děti se na mě asi dívat nebudou," oddychl si Hanák.

Zárybnická klukům ráda pomůže

Moderátorka Alena Zárybnická se sice svlékat nebude, ale je připravena kolegům pomoci. Bude dbát na to, aby se ve prospěch velikonočního kuřete vybralo co nejvíce peněz, ale zároveň bude mít při ruce alespoň symboly sbírky -záchranné kruhy, aby je mohla v případě nouze Vojtovi a Tomášovi hodit.