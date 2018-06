Kotek na rautu zastínil i krásné miss

Prohlédněte si fotogalerii ZDE

Michaelu Maláčovou doprovázela na soutěž její mladší sestra Nicol, která je herečkou a maminkou dvou dětí. Svoji velkou vzájemnou podobu chtěly zúročit v čísle, který pro večer připravily, ovšem z časových důvodů ho musely vypustit.

Po skončení televizního přenosu se o průvodci večera Vojtovi Kotkovi mluvilo jako o právě vzešlé moderátorské hvězdě, ovšem on byl nešťastný, že při jedné z disciplín přeskočil jednu z dívek.

Ostatní ho ujišťovali, že to žádný malér nebyl a kdosi vzpomněl na Marka Ebena, jehož hvězda coby moderátora TýTý vzlétla k nebi poté, když mu zbylo na konci pořadu jedno ze zrcadel pro vítěze.

Na Vojtu se na rautu lepily slečny a dívky ze všech stran. Některé se spokojily jen s podpisem, jiné neodolaly a něco se snažily Vojtovi šeptat do ouška. Svou favoritku mezi misskami neprozradil, ale složil poklonu Halině Pawlowské, jak si prý poradila s jeho trochu záludnými otázkami při přímém přenosu.

Vojta se také svěřil, že jeho rodiče se na večer chystali, ale když si uvědomil, že by se jim měl z jeviště dívat do očí, poprosil je, aby zůstali doma. Vyhověli mu a on jim slíbil, že jim hned po skončení pošle zprávu. Ale dlouho se k tomu nedostal, protože ho obklopili novináři a musel odpovědět na spoustu dotazů.

Mimochodem jeho výkon se moc líbil dekorující miss z roku 1966 Daně Silvínové, která řekla, že má takové kouzlo, že z jeho úst i sprosté slovo zní mile. A její životní partner, herec Jaromír Hanzlík Vojtu uznale poplácal po zádech. S gratulací přišel i Leoš Mareš, který se přiznal, že když se ho pořadatelé při výběru moderátorů ptali na jeho názor, Vojtu vřele doporučil.

Porotce a olympijského vítěze Aleše Valentu doprovázela jeho manželka Elen, které to v růžovém živůtku s kožešinou velmi slušelo. Netajila se tím, že je velmi šťastná a že se v péči o půlletou Amélii a jeden a půlletého Denise naprosto realizuje.

Přišla i alimentová královna Mirka Čejková, která si oblékla černý živůtek ozdobený aktuální dlouhou mašlí. Ovšem největší módní pozornost způsobily punčochy porotkyně Haliny Pawlowské, byly černé s karetními motivy a opravdu je nešlo přehlédnout.

Na večírek dorazily i missky z konkurenční soutěže krásy Miloše Zapletala. Finalistka Miss ČR Agáta Hanychová se plně věnovala svému příteli, Miss a modelka Helena Houdová myslela hlavně na děti - pro svůj nadační fond Slunečnice získala v dražbě 180 000 korun.

Po půlnoci se objevil také Richard Krajčo, aby podpořil svoji přítelkyni, zpěvačku Ivu Frühlingovou, která i na rautu zpívala jako o život.

