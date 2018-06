Kotek by do svého filmu obsadil Gotta

"Točit filmy mě hrozně baví," řekl Kotek, který v sobotu vyhrál TýTý za objev roku. - více zde

"Jen to, co se děje kolem, mi vadí. Pózování fotografům a rozhovory s novináři bych klidně oželel. Hlavně mi vadí, když se na veřejnost vytahují mé rodinné záležitosti," dodává.

Čím dál častěji mívá pocit, že by byl šťastnější někde v ústraní. Místo toho však přicházejí stále nové nabídky. "Je to jako rozjetý vlak, ze kterého vůbec není snadné vystoupit, a spousta nabídek je zajímavých nejen finančně, ale hlavně umělecky. Je těžké je odmítnout," povzdychla si hvězda Snowboarďáků.

"Vím, že žádná sláva není věčná. Možná mě to celé brzy semele a zájem o mne skončí. Tak se snažím využívat těch možností, které mám teď," podotýká. I proto by se Kotek rád v budoucnu věnoval režii.

Chci stát za kamerou

"Chtěl bych se realizovat za kamerou, ne před ní. Pár zkušeností už mám, zkoušel jsem točit krátký film. A zjistil jsem že režírování je přesně to, co chci v životě dělat. Točil jsem už se sedmi různými filmovými režiséry a samozřejmě se z nich snažím vytahovat co nejvíc moudrostí a zkušeností," usmívá se.

A obsadil by pak Vojta Kotek třeba Karla Gotta? "Třeba. Bude-li ta role chytře napsaná, „vymazlená“ přesně pro něj."