Oceněnou kostýmní výtvarnici nazval bezdomovkyní. A kritiku neunesl

Ačkoli se Jenny mohla urazit, brala událost s humorem a se Stephenem jsou prý i nadále dobrými přáteli. Ze strany Stephena šlo totiž o vtip a nemyslel to vážně. Řekl to prý právě proto, že je s kostýmní návrhářkou kamarád a zrovna u ní si nelichotivou poznámku mohl dovolit.

„Jsme stále přátelé a nejsem kvůli tomu vůbec naštvaná. Ale už o tom nechci dál mluvit, protože to bude vzbuzovat jen zbytečně víc povyku,“ sdělila Beavanová, která se Stephenem Fryem v minulosti několikrát spolupracovala. Například na filmu Sherlock Holmes: Hra stínů.

Ačkoli bylo vše vysvětleno, na sociálních sítích začali lidé herce bombardovat nepříjemnými zprávami. Proto si svůj účet na Twitteru raději zrušil. „Není to žádná věda. Ale ano, pokud to někoho zajímá, tak jsem si svůj twitterový účet deaktivoval,“ sdělil Fry. Navíc oznámil, že se s o třicet let mladším manželem stěhuje z Británie do Ameriky.

Stephen Fry moderoval předávání cen BAFTA již pojedenácté a rozčílilo ho, že vůbec někoho napadlo, že by mohl výrok o Jenny myslet vážně. „Říkám to naposledy. Pro všechny, kteří si myslí, že jsem svůj výrok myslel vážně. Jenny ví, že to byla legrace,“ rozčiloval se v jednom ze svých příspěvků.

„Zesměšňovat něčí styl je prostě neskutečné. Každý má rád něco jiného, má jiný vkus a ta rozmanitost je úžasná,“ napsala herci jedna z rozhořčených divaček. Někteří se ho ale i zastávali. „Stephene, hoď to za hlavu a zasměj se tomu, život jde dál a ty jsi skvělý,“ napsal jiný fanoušek.