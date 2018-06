Kostky, kostičky, až jde hlava kolem

Oblíbeným dětským hlavolamem jsou kostky s nalepenými obrázky. Děti je obvykle skládají bez potíží. Existuje však několik úloh založených na podobných krychlích, jejichž obtížnost je znalci hodnocena slovy "téměř nemožné". Hlavolam "Sloup svobody" je sestaven z krychliček navlečených na vodící tyči. Úkol je jasný - natočit krychle tak, aby součet každé stěny byl 555, tedy současně ze všech stran, pokud budete sčítat strany krychlí příslušné strany sloupu. Pro ty, kteří by si chtěli tento více než stoletý problém sestavit, uvádíme rozkreslení vždy čtyř stěn jednotlivých krychlí. Pokud popíšeme 729 krychlí po stranách čísly od 1 do 9, v určitém pořadí lze vytvořit supermagickou krychli 9×9×9. Tato krychle bude mít v sobě 54 různých magických čtverců rozměru 9×9. Tato krychle spatřila světlo světa v Čechách a je neoficiálním světovým rekordem mezi supermagickými krychlemi. Další český vynález upevnil kostky do pavučiny tyček. Každá "krychlička" - přesněji řečeno dvojitý čtyřboký jehlan - může být otáčena dvěma nezávislými směry a tyto krychličky jsou použity v hlavolamu čtyři celé a čtyři půlené. Tento hlavolam, byl prodáván pod názvem Kaleidoskop, umožňoval bystrým hlavám během několika minut vytvořit požadovaný vzor. Profesionální verze nazývaná Labyrint byl ovšem hlavolam s nalepenými barvami a zrcátky. Vzor se vytvářel vhodnou kombinací barev proti zrcátku, a tak hlavolam měl jedno jediné řešení, na nějž bylo obtížné přijít. Hlavolam byl vyráběn v letech 1994 až 1996, jeho vynálezcem je pan Jaromír Kuchta z Prahy.