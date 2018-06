Kostkovou dojal tříletý syn, ukázala ho po delší době

Toníka vzala herečka na veřejnost po dlouhé době, vystavovat ho fotoaparátům a kamerám se jí zrovna dvakrát nezamlouvá. Neměla ale tentokrát zbytí, protože pro malého neměla hlídání. Nakonec byla ráda, že ho s sebou vzala a to nejen proto, že jí při dražbě VIP šatníku zdatně asistoval.

"Toníček si odnesl z dražby plyšovou pumu a pořád říkal, že pomůže starým lidem, takže to bylo alespoň výchovné," těšila se z přítomnosti malého čipery herečka. Ten si ovšem nejdřív dělal zálusk na klobouk Vojty Kotka, který při dražbě házel mezi přítomné návštěvníky burzy v centru Prahy a náramně se při tom bavil. Jeho maminka ale souboj o vzácný kousek vzdala ve prospěch malé holčičky, která je prý Kotkovým velkým fanouškem. To samozřejmě vyvolalo u Toníka vlnu nevole, kterou naštěstí brzy přebila již zmíněná plyšová hračka.

Samotná Kostková věnovala do dražby několik kousků ze svého šatníku, tím nejdražším byly večerní šaty, jejichž vyvolávací cena byla sedm tisíc korun. Chvíli o nich přemýšlela Michaela Dolinová, ale nakonec namítla, že by se do nich nevešla. Ultraštíhlá Kostková, která svou postavu udržuje pravidelným běháním kombinovaným se cvičením, nakonec udělala radost dívence, která ten den vydražila víc věcí.

"Šaty jsem nechala bokem, aby si je případný zájemce mohl vyzkoušet a když dražba skončila a šaty stále ležely na svém místě, zeptala jsem se, jestli by je někdo nechtěl za jakoukoli částku. Tahle holčina řekla, že by je chtěla moc, ale mohly by za ně s maminkou dát už jen pět set korun, které jim zbyly. Tak je za ty peníze dostala. Měla obrovskou radost, prý je moje fanynka a pověsí si je do skříně a počká, až do nich doroste. Za ty její šťastné oči mi to stálo," říká Kostková.

Tereza Kostková dala do charitativní dražby i své oblíbené večerní šaty

Dražba oblečení, která byla nápadem spoluzakladatelky Nadačního fondu Veselý junior Elišky Klepalové, se setkala s ohlasem mnoha kolegů jeho patronky. "Oslovila jsem je s tím, jestli by nevěnovali nějaký oblíbený kousek oblečení, ať je burza oblečení něčím speciální a zajímavá a byla jsem mile překvapena, jak ochotně věci věnovali. Cenností byl například motýlek knížete Schwarzenberga, brýle Nadi Urbánkové, modely Míši Dolinové, Andrey Kerestéšové, Andrey Kalivodové, prsten Ivany Chýlkové nebo již zmíněný klobouk Vojty Kotka.