Kostková zapřáhla manžela, kraluje kuchyni i péči o syna

Celé dny nyní Kostková tráví natáčením další série seriálu Ordinace v růžové zahradě a s podzimem ji čekají i jiné závazky, včetně moderování další řady StarDance. "Nebýt mého muže, nemohla bych tolik pracovat. Petr velmi dobře a rád vaří a většinou je doma u kormidla dřív než já, takže když přijdu, už se peče nějaké maso. Já mu to ale velmi ráda přenechám, alespoň mám večer víc času na syna."

Tereza Kostková s manželem Petrem Kracikem

Bez malého Toníka by to ale každý den nevydržela, proto si ho často bere i na natáčení. "Vždycky si vezme svůj kufřík, který má plný lega a když točíme, staví si a je hodný. Strašně ho to na place baví, je to pro něj dobrodružství," říká.

Toník očividně nezapře herecké a režisérské geny, před kameru ho ale Tereza Kostková nijak neprosazuje. "Proto ho tam neberu. Naopak bych nechtěla, aby z něj byl dětský herec. Je sice velmi společenský, ale já mu nechci brát dětství," zdůvodňuje.

Stejně tak syna nevzala ani na charitativní akci do vyhlášené cukrárny v obchodním centru na pražské Flóře, kde se mnozí její kolegové potomky pochlubili. Šlo tu o klání ve zdobení dortů mezi družstvy vytvořenými právě ze známých osobností s jejich ratolestmi a dětmi z dětských domovů.

Kateřina Brožová s dcerou a Tereza Kostková s dětmi z dětských domovů Michaela Maurerová a Martin Dejdar s dětmi

"Asi by mu to focení nevadilo, ale já ho nechci za každou cenu vystavovat v médiích, takže dneska zase hlídá tatínek," vysvětlila Tereza s úsměvem.

Od září ovšem Toník už nastoupí do školky, protože i tatínek jako chůva odpadne. Na divadelní prkna se totiž chystá uvést představení o Johance z Arku, kde si zahraje právě i Tereza Kostková. "V červenci jsme si proto v rámci naší dovolené po západní Evropě zajeli i do Orleánsu coby rodiště Johanky. Chtěli jsme načerpat něco z té atmosféry a historie. Byl to až mystický zážitek. Nakolik se nám to podařilo, to uvidíte právě v té hře," uzavírá herečka.