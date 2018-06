Kostková vybírala kočárek: Budu mít Aničku nebo Josífka

Miminko se má narodit šestého července, takže na výběr kočárku je ten pravý čas.

Tereza zarputile tají pohlaví svého děťátka, ale výběr barev kočárku, který se Tereze zalíbil nejvíc, může napovědět...

"Každý se mě ptá, jestli už vím, zda to bude kluk nebo holka, ale já to neprozrazuji. Vím jen, že jsme se zatím dohodli na jménu Anička nebo Josífek, tedy na českých jménech," prozradila Kostková.

Hereččin manžel, ředitel Divadla Pod Palmovkou a režisér Petr Kracik, si ji prý dobírá, že mají oba trochu také německé kořeny, a že by se proto chlapeček mohl jmenovat třeba Mannfred nebo Siegfried. "Ale myslím, že mě tím jenom zlobí," směje se.

V současné době Česká televize připravuje druhou řadu soutěže StarDance a Tereza by byla moc ráda, kdyby pořad dál s Markem Ebenem uváděla. "S chutí bych se znovu do tohoto projektu pustila. Ale až budu stát v kostýmu a v záři reflektorů a doma bude miminko, pak se teprve uvidí. Pokud ale budeme celá rodina v pořádku a zájem o mne bude pořád trvat, tak bych ráda v této práci pokračovala. Moderování přece jen není tak náročné jako v pořadu tančit. O tom, co tam říkám, můžu přece přemýšlet i když budu jezdit s kočárkem."