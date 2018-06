Kostková na plastické operaci: jak jí odstranili pytle pod očima

"Nemocná nejsem a unavená už vůbec ne. Můj chlapeček je dobrý spáč a nijak výrazně nepřispívá k eventuální nespavosti. I já si většinu času dokážu na spánek najít čas, víc než by se vzhledem k mé exponované profesi mohlo čekat," tvrdí herečka. I tak se podle svých slov na kliniku plastické chirurgie vypravila příliš pozdě.



"Otálela jsem opravdu neobyčejně dlouho a nebýt milé a inteligentní podpory z mého okolí, váhala bych ještě dnes. Nejen proto, že jsem si na ně zvykla, ale také proto, že jsem zvyklá se poprat se sama svými silami s tím, co se mi nelíbí, co mi překáží, co chci změnit. Když například přiberu nějaké to kilo navíc, jsem potěšena, když to svou vlastní pílí třeba na běžícím pásu nebo v bazénu zase shodím. Jenže tenhle problém začal souviset s mojí profesí, začal totiž odvádět pozornost od toho, co říkám, což není pro moderátora zrovna k užitku. Došlo mi jediné: že bych ráda, aby se mi lidé dívali spíš do očí než pod ně."

Tereza Kostková - plastická operace

Nejprve s dotazem naťukla svou kosmetičku. Ta jí ovšem vzápětí sdělila, že pomůže jedině plastika. A tak cesta herečky a moderátorky vedla do ordinace primáře Vlastimila Víška na klinice plastické chirurgie v Praze.

"Překvapila jsem ho trochu dotazem, jestli to nejsou náhodou ty ledviny a zda by tedy nestačilo pít třeba více vody. Přívětivě se usmál, protože se zřejmě v hloubi duše pobavil nad mou naivní představou, a v klidu mi osvětlil mou diagnózu. Následující proces byl rychlý. Protože mi nenabízel skalpel, nýbrž novodobou speciální laserovou metodu, bez řezání a jizev, na níž je navíc expert u nás, rozhodla jsem se, našla termín a dorazila."

Tereza Kostková na plastické operaci - chirurg odstraňuje tukové váčky Tereza Kostková na plastické operaci - tukové váčky, které byly odstraněny

Odborně řečeno podstoupila oblíbená herečka a moderátorka dolní transkonjunktivální blepharoplastiku. Zásah trval asi třicet minut a Tereza si pochvalovala, že byla krátce po něm opět schopna provozu.

"Hned druhý den jsem mohla zase fungovat coby maminka a za čtyři dny jsem se už věnovala své profesi. Teď jsem den ode dne spokojenější. Nedávno jsem zahlédla staré záznamy čehosi v televizi a byla jsem překvapená, že to bylo ještě horší, než bych bývala byla tenkrát řekla," popisuje.

"Můj obličej teď není nepřirozený, nikdo z něj nic nevyřezával ani nešil, prostě se jen odstranilo něco, co bylo navíc, jako když vysypete kapsy kabátu, které byly zbytečně přecpané. Vypadám prostě úplně normálně, jsem to já a o to mi šlo," uzavírá Kostková.